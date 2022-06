El nuevo futbolista del Guadalajara no se guardará nada mientras porte el jersey rojiblanco.

La ilusión de portar la playera del equipo más importante de México no es algo que pase desapercibido en los futbolistas que provienen de otra institución, aunque se trate de otro de los llamados grandes de la Liga Mx, por lo que Alan Mozo reiteró su compromiso con Chivas para el Apertura 2022.

Pese a que el nuevo futbolista del Guadalajara ha expresado su amor y gratitud a Pumas por formarlo e impulsarlo en su carrera futbolística, el zaguero de 25 años aseguró que defenderá con mayor profesionalismo la rojiblanca que inclusive la auriazul.

“Que a los aficionados les quede claro que esta playera la voy a defender igual o con más compromiso y profesionalismo que la anterior (…) Si me tuvieran que burlar o algo, me tendrían que matar. Me desviviría por cada minuto que pisara esa cancha representando a nuestro país”, declaró el refuerzo del Rebaño a TV Azteca.

Desde su vinculación a Chivas, Mozo no ocultó sus intenciones de trascender con el conjunto de la Perla de Occidente para tratar de acercarse un poco más a la órbita de Gerardo Martino y tratar de convencerlo de llevarlo a la Copa del Mundo a Qatar.

Mensaje para Pumas

El nuevo futbolista del Guadalajara no ocultó su amor por Pumas, equipo que lo descubrió, lo formó y le dio la oportunidad de debutar en el balompié profesional, asegurando que estará para ellos cuando lo necesiten: “siempre voy a estar agradecido con Pumas y cuando, en algún punto, me necesiten voy a estar para ellos, así como ellos estuvieron para mí”, concluyó.

