Hiram Mier reitera metas de Chivas de Guadalajara para el regreso de la Liga MX con repechaje en el Apertura 2020

Hiram Mier, defensor de las Chivas de Guadalajara, habló este martes del regreso del futbol mexicano con la novedad del repechaje que calificará a 12 equipos a la Liguilla del próximo Torneo Apertura o Guardianes 2020 de la Liga MX y reiteró las aspiraciones de la institución tapatía en el venidero semestre a pesar de la pandemia de coronavirus o Covid-19 que padece aún la república.

El central del Rebaño Sagrado, de 30 años de edad, participó este martes en una nueva video conferencia de prensa organizada por la institución tapatía durante esta cuarta semana de preparación de los rojiblancos en la ciudad deportiva de Verde Valle y en la que aseguró que no hay miedos dentro del plantel por la vuelta del futbol mexicano, que volverá el sábado con un Clásico Tapatío frente al Atlas en el Estadio Akron, que sellará el inicio de la Copa Por México de pretemporada.

Mier confirmó que este martes realizaron nuevas pruebas de Covid-19 (Chivas)

Mier, durante su intervención, habló sobre el regreso del repechaje y señaló que su nueva implementación "no me relaja, porque yo no pienso estar en el lugar 12 o 11, 10. Me pongo como meta estar siempre entre los primeros lugares. Al final hay más oportunidad, son más los equipos que califican a Liguilla, va a haber más espectáculo, por algo se tomó esa decisión, pero en lo personal y como institución que es Chivas no vamos a relajarnos, ni pensar en calificar en el 12 o en el lugar 10, queremos estar siempre en los primeros lugares".

�� Regreso del repechaje no relaja al plantel de Chivas. “No me relaja porque yo no pienso estar en el lugar 12. Hay más oportunidad y más espectáculo, pero como institución no vamos a pensar en calificar en el 12”: Hiram Mier. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/A4LdRGy2L7 — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) June 30, 2020

El zaguero rojiblanco reiteró que a pesar de coleccionar seis torneos seguidos sin participar en la Fiesta Grande del futbol mexicano, en el Club Deportivo Guadalajara "siempre es una de las metas estar en liguilla. El torneo anterior veníamos haciéndolo bien, estábamos ahí luchando. Ahora no va a ser la excepción, sé que vamos a regresar con más ganas todavía, de las que teníamos los semestres pasados y sé que vamos a estar en liguilla, que vamos a estar peleando el campeonato. bueno, en cuanto a la titularidad, trato de pelear la semana y estar siempre dentro del once inicial".

"Siempre es una de las metas estar en liguilla. Vamos a regresar con más ganas de las que teníamos, sé que estaremos en liguilla, peleando el campeonato. Trato de estar siempre en el once inicial": Hiram Mier @HiramMier21. #Chivas pic.twitter.com/tGgpAJDsdl — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) June 30, 2020

El defensor de Chivas fue una pieza fija en el once inicial del director técnico Luis Fernando Tena en el cancelado Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y que le sirvió para regresar a las convocatorias de la selección mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf, lo que le permitió recuperar su estatus de figura en el campeonato nacional y que espera afianzar una vez más en el venidero Apetura o Guardianes 2020.