Hay jugadores que suelen generar una conexión muy grande con alguna institución en particular, por lo que el verlos con otros colores, sobre todo los del máximo rival deportivo, suele ser un duro golpe para los aficionados y en redes sociales se menciona la posibilidad de que un jugador histórico de Chivas pudiera llegar al América.

El que un jugador que militó en el Rebaño o en las Águilas se vista con la casaca del rival deportivo no ha sido bien visto en el futbol mexicano, aunque en este mercado de fichajes se podría gestar un nuevo capitulo de un elemento que fue multicampeón con el Guadalajara y termine vistiéndose con la camiseta del conjunto de Coapa.

Según una ola de rumores que se originó en redes sociales, el Inter de Miami estaría interesado en hacerse de los servicios de Roger Martínez, por lo que le habrían ofrecido al América la carta de Rodolfo Pizarro para facilitar las negociaciones, situación que de primera instancia habría sido rechazada en el Nido.

El Joker mexicano fue una figura del Rebaño de Matías Almeyda, protagonizando fuertes choques con el americanismo, ya que inclusive por decisión propia decidió mentarle la madre al club azulcrema en pleno festejo tras la consecución del título de Concachampions en el 2018, situación que le ocasionó una severa multa impuesta por la Federación Mexicana de Futbol.

¿Rodolfo Pizarro puede regresar a Chivas?

La realidad es que el conjunto de Miami no cuenta con el mediocampista mexicano, por lo que se le está buscando acomodo en el futbol mexicano; sin embargo, Chivas no es una opción debido a que no es del agrado de Amaury Vergara debido a los percances que se ocasionaron durante la etapa de Pizarro en el redil, en donde fue uno de los elementos que comandó la protesta por la falta de pagos de los premios que había prometido la directiva por el doblete de Liga y Copa de 2017.

