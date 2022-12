El tiempo sigue transcurriendo y con ello en Chivas se sigue trabajando para construir el nuevo proyecto deportivo bajo la tutela de Fernando Hierro; sin embargo, el exjugador del Real Madrid dio unas declaraciones que generaron controversia al asegurar que su paso por el Rebaño será difícil debido a que solo juegan con puros futbolistas mexicanos.

El nuevo Director Deportivo del Guadalajara reconoció que para que su proyecto se cristalice es necesario tener paciencia y requerirá tiempo, aunque reiteró su compromiso e ilusión de que los resultados lo respalden en el balompié nacional.

“La familia Telemundo, pero ahora hay otra familia que me está esperando, la de Chivas, que todo el mundo sabe que juegan con puros jugadores nacionales mexicanos. Tenemos un reto muy bonito. Estoy motivado, ilusionado porque creo que va a ser un proyecto bonito por delante, pero sabemos la dificultad de jugar con jugadores mexicanos, pero eso necesita tiempo. Vamos con mucha ilusión y ahí nos vemos”, declaró en un video al exjugador argentino Juan Pablo Sorin.

Hierro concluyó su contrato con una cadena de televisión para analizar los partido del Mundial, por lo que este lunes recibirá al plantel de Chivas en Madrid de cara a los duelos amistosos que sostendrán los rojiblancos frente a el Getafe y el Athletic de Bilbao.

¿Qué sigue para Chivas en su pretemporada?

El Guadalajara se sigue preparando para el debut en el Clausura 2023 contra Rayados el próximo 7 de enero, por lo que realizarán la gira por España y posteriormente volverán a la Perla de Occidente para comenzar a preparar su participación en la Copa Sky, donde debutarán el 16 de diciembre contra Mazatlán.

