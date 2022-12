En Chivas están gestando la creación del nuevo proyecto deportivo que comandará Fernando Hierro, por lo que la cúpula rojiblanca integrado por la familia Vergara está dispuesta a apoyar al nuevo Director Deportivo con la inversión para la adquisición de refuerzos.

La afición del Guadalajara está impaciente debido a que el club rojiblanco no ha anunciado ninguna incorporación de cara al Clausura 2023; sin embargo, el motivo por el cual no ha habido refuerzos todavía se debe a que el español no ha solicitado a ningún jugador para sumar al plantel según confirmó una fuente a Rebaño Pasión.

Tal y como lo ha expresado en diversas ocasiones, Hierro y su grupo de trabajo están en una etapa de análisis de todo el plantel tapatío, ya que quieren conocer la calidad que poseen y posteriormente definir las zonas en las que es necesario fortalecer con jugadores provenientes de otro club.

Hace unos días te presentamos en Rebaño Pasión que la postura de la directiva del Guadalajara es darles el voto de confianza a los elementos de fuerzas básicas para que se muestren en el máximo circuito, aunque en caso de no tener en la cantera a un elemento que esté listo para cumplir con la responsabilidad, se buscarán opciones en el mercado.

La directiva comandada por Amaury Vergara está dispuesta a invertir dinero para adquirir a algún futbolista que considere pertinente Fernando Hierro, por lo que en los próximos días podrían realizar ofertas formales por algún elemento que le interese a los españoles para que apuntale al plantel del chiverío.

