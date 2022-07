La salida de Javier Eduardo López de Chivas estuvo inmersa en la polémica debido a las constantes indisciplinas en las que el mediocampista oriundo de Torreón estuvo involucrado durante su paso por la institución rojiblanca; sin embargo, el ahora jugador del Pachuca lanzó una declaración que fue interpretada como una indirecta para los tapatíos.

La Chofis no quería abandonar al Rebaño y permanecer en la institución de la Perla de Occidente, decisión que entorpeció las negociaciones por Santiago Ormeño; sin embargo, todo se destrabó cuando la directiva hidalguense se involucró y convenció al futbolista de arribar a su equipo.

Es por eso que López admitió que los Tuzos lo “van a valorar mucho”, aunque aseguró que no desea encasillarse con que en el chiverío no accedieron a brindarle una nueva oportunidad con el jersey rojiblanco tras su regreso del San Jose Earthquakes.

"Vengo a disfrutar, sé que aquí me van a valorar mucho y eso es lo que más importa hoy en día. Lo tomo como un reto, no revancha, porque eso se escucha mal (…) Simplemente hay que darle la vuelta a la página rápido, valoro mucho a la gente que te quiere, y que te quiera ayudar. Pachuca me ofreció todo y cómo decirle que no", declaró Chofis a Fox Sports.

¿Por qué Chivas ya no quería a López?

En la recta final del Guard1anes 2020 un grupo de jugadores fueron separados del plantel debido a que estuvieron inmiscuidos en una severa indisciplina que ocasionó inclusive una demanda por abuse sexual contra un elemento rojiblanco, por lo que la directiva comandada por Amaury Vergara decidió borrarlos y no dejarlos volver a jugar con el Rebaño, en donde estaban Dieter Villalpando, Alexis Peña, José Juan Gallito Vázquez y la Chofis López.

