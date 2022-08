Isaac Brizuela aclaró que no calló a la afición de Chivas: Ofrezco una disculpa, me tomó en un momento de malas

Isaac Brizuela desató la polémica el jueves pasado cuando fue señalado por callar a los seguidores del Club Guadalajara que se hicieron presentes en el hotel de concentración a su llegada a Aguascalientes para el duelo contra Necaxa, donde terminaron ganando 4-0 la noche del viernes por la Jornada 10 del Apertura 2022.

Luego el álgido momento que vivió el Conejo, explicó después del encuentro en el que el Rebaño Sagrado ganó, goleo y gustó 4-0, que los gritos que recibió no fueron de un sector del público, sino una persona que lo estuvo presionando desde que se bajó del camión, razón que desató su malestar, sin embargo, reconoció que no fue la manera de responder y por ello trató de compensar su error firmándole un autógrafo minutos después.

"Hablando de la afición con el incidente que tuve creo que se alargó de más, fue solo un aficionado el que me gritó, se que a lo mejor no lo tuve que hacer, no soy un jugador que arme polémica, así de que ofrezco una disculpa al aficionado y a la afición de Chivas, no son maneras de contestar, sé la frustración que sienten por qué el equipo no camina bien, de este lado sentimos lo mismo. Después fui a firmarle a ese aficionado y a todos. Uno debe ser responsable de sus actos", comentó Brizuela.

En Chivas entienden el malestar de los seguidores por el mal torneo

Isaac Brizuela manifestó empatía con los chivahermanos que no han visto la mejor versión del equipo tapatío, razón que tampoco es motivo para que los futbolistas expresen un mal comportamiento, pero el Cone sí aclaró que los gritos de éste seguidor tal vez lo tomaron por sorpresa en un mal momento.

"Los entiendo, sé que llevamos torneos que no respondemos, no ha sido el mejor arranque, también nosotros sentimos esa frustración, a mi me tomó quizás en un momento de malas, pero no soy un tipo que trate de reaccionar así, pero ya sucedió y ofrezco una disculpa, se que pueden venir consecuencias con la afición y simplemente yo responder en el terreno de juego", apuntó Brizuela, quien dio el pase para el primer gol de Ángel Zaldívar.

