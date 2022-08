Para Camilo Romero está muy clara la situación que se vive en las Chivas de Guadalajara, pues el reflejo más evidente es la actitud que tuvo Isaac Brizuela con los aficionados rojiblancos, quienes le pidieron que le “echara huevos” y el atacante no soportó la presión para callarlos haciéndoles una seña con la mano, por ello el exdefensor rojiblanco aseguró que esto se debe a que el vestidor es muy “blandito”.

Romero surgió en la década de los noventa como uno de los canteranos del Rebaño Sagrado con el ADN que se requiere para jugar en el equipo más importante del futbol mexicano, con lo cual sabe la importancia de generar empatía con el público y ganarse el respeto con base en buenas actuaciones, además considera que el respeto para los seguidores nunca debe ser puesto en tela de juicio y los futbolistas están obligados a mostrar la mejor actitud y ponerle el pecho a las balas, sobretodo en los peores momentos.

ver también La nueva decisión que tomará Amaury Vergara

Con la actitud del Cone Brizuela, el Chavalón indicó que esto es la muestra de que el vestidor de Chivas es blandito porque no hay una voz de mando que logre revertir este tipo de situaciones, desde el entrenador pasando por los jugadores de mayor experiencia: “La presión siempre la va a tener Chivas, es un equipo de presión que se vive día con día y le pongo una x a Brizuela por esa señas para la afición que tiene todo el derecho, pero debe haber respeto para ellos.”

“Parte desde el entrenador, debe ser una parte fundamental. Nosotros cuando nos íbamos de largo al vestidor nos regresaban a dar autógrafos a la gente, a tomarnos la foto y es aprendizaje. Y ya en el vestidor gente de experiencia nos decían ‘ey ey así no’, porque eso iba a ser contraproducente. Dentro del vestidor se deben hablar la cosas, es muestra de que el vestidor es blandito, para mí es blandito y se mofan de lo que está pasando, solo lo están viendo pasar y no le dan solución. Siempre he tratado (dar autografos) de cuando fui jugador y hasta ahora. Cuando uno no es nadie quiere que lo conozcan y cuando uno ya es alguien reniega de la gente, entonces no nos equivoquemos. Él sabe que se equivocó, es un tipo de experiencia, un tipo con madurez, es un tipo muy respetuoso, tiene que asumir la responsabilidad y que no cambie el cariño de la gente", explicó Camilo Romero en Jalisco Tv.

Chivas entrenaba con público y desde ahí ya tenían presión

“No siempre fueron primaveras cuando yo estaba, pero estábamos acostumbrados a entrenar con gente, nosotros nunca hacíamos puerta cerrada. Pero todo los entrenamientos los vivíamos con aficionados 500, 600 aficionados. Había mucha afición y desde ahí ya teníamos presión porque eso nos daba mayor compromiso con la gente. Hoy a la gente la tienen muy escondida, cuando la ponen se explaya, tiene un malestar que deben expresar, el jugador debe aguantar y ser profesional en todos los aspectos, es un profesional que tiene un sueldo que tiene un compromiso por hacerlo bien”, comentó Romero, campeón en 1997 con Guadalajara.

Puedes ver las declaraciones de Romero a partir del minuto 12

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!