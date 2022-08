La situación es muy clara para el Rebaño en un partido trascendental no solo para el técnico, sino para sus aspiraciones en el torneo.

La última llamada para Ricardo Cadena como técnico de las Chivas de Guadalajara será esta noche cuando visiten a Necaxa dentro de la Jornada 10 por el Torneo Apertura 2022 en el Estadio Victoria, ya que está prácticamente cantado que si no logran el triunfo el entrenador dejará el banquillo, aunque no haya muchas opciones para suplirlo.

Las oportunidades han sido muchas y a pesar de que los jugadores del Rebaño Sagrado han salido a respaldar al estratega, la realidad es que un resultado adverso en la cancha del Aguascalientes no sería suficiente para que Cadena se mantenga en la dirección técnica, por ello la directiva tiene un plan B que tampoco será lo que muchos aficionados esperan.

ver también Alineación probable para visitar a Necaxa

Con una racha de ocho partidos sin conocer la victoria y 10 si se le suman los dos de los Cuartos de Final de la campaña pasada, Chivas ha superado sus peores pesadillas en los años recientes, inclusive están muy cerca de igualar su peor marcar en torneos cortos que se remite al Verano de 1998 cuando tardaron nueve juegos en ganar su primer compromiso.

Chivas tiene al sustituto de Ricardo Cadena

La intención de la dirigencia de Guadalajara es aguantar lo más que se pueda el proyecto de Cadena, no obstante no piensan más allá del juego frente a los Rayos donde la intención es ganar como sea y de paso no tener que recurrir a la medida que les ha dado resultados inmediatos en las temporadas anteriores.

Encuesta ¿Cómo le irá a Chivas ante Necaxa? ¿Cómo le irá a Chivas ante Necaxa? Seguro ganamos Vamos a empatar Creo que perdemos YA VOTARON 587 PERSONAS

De acuerdo con el diario El Universal, los altos mandos rojiblancos consideran que de no seguir Cadena echarían mano de algún entrenador de casa donde hay entrenadores como Alberto Coyote, Gerardo Espinoza y hasta el mismo Paulo César Tilón Chávez, por lo cual no se espera alguien que venga de fuera ni tampoco algún nombre de gran experiencia.

“Es por eso que han sido muy claros con el estratega Ricardo Cadena: si mañana no le gana al Necaxa, su continuidad estaría en grave riesgo, ya que la presión aumentaría considerablemente y la posibilidad de meterse a la fase final cada vez sería menor. Eso sí, su sustituto podría estar en el propio club”, fue lo que publicó el citado medio.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!