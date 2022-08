Las Chivas de Guadalajara parece que no tienen un proyecto definido con Ricardo Peláez como director deportivo y Ricardo Cadena como entrenador, por ello el dueño Amaury Vergara tiene en mente hacer cambios radicales en su estructura, no obstante, hay un técnico que está totalmente descartado para sumarse a la institución a pesar de que ha sido uno de los sueños de muchos aficionados.

Los altos mandos del Rebaño Sagrado saben que para obtener los resultados que esperan deben hacer modificaciones importantes que los vuelvan a colocar entre los protagonistas del futbol meixcano y a pesar de que tampoco han surgido nombres para suplir a Cadena en la dirección técnica, si hay un estratega experimentando que no está en la mira por distintas circunstancias, aunque ya tuvo un paso exitoso por la institución hace más de 20 años.

Fue el periodista David Medrano quien adelantó lo que requiere un equipo como Chivas para dar ese salto de calidad, ya que han pasado toda clase de técnicos en los más recientes tres años sin cumplir con las expectativas, desde José Cardozo, tras la salida de Matías Almeyda, pasando por Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich, llegando a Marcelo Leaño y ahora Cadena, todos se han quedado muy cortos, de hecho solo con el Rey Midas accedieron a una Semifinal en el 2020.

Tuca Ferretti no es candidato para Chivas

En este sentido, el comunicador desairó a muchos de los siguidores tapatíos, quienes deseaban que Ricardo Ferretti volviera en una segunda etapa a Guadalajara, donde fue campeón en el Verano de 1997 en aquella mítica Final donde se impusieron a los Toros Neza en el Estadio Jalisco, pero las necesidades de los rojiblancos no pasan por las capacidades del Tuca.

“El Tuca no va a ser técnico de Chivas, el Tuca no es. Lo que creo es que Guadalajara no necesita técnicos veteranos, si es español o es holandés o es ucraniano, pero estos muchachos necesitan un técnico que trabaje en cancha, los jugadores necesitan fundamentos para fortalecer su carrera, Beltrán, los tres centrales. Pérez Bouquet, son futbolistas que pueden potenciar su nivel. A Zaldívar le deben encontrar la posición porque no es centro delantero, no tiene gol. Hay gente que por más experiencia que tenga, no es para Chivas”, indicó Medrano en Marca Gol de Jalisco Tv.

