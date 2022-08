Antonio Mohamed fue claro al reconocer que donde se siente más cómodo es en México, pero también manifestó que no por ello tomará cualquier proyecto que se le presente, indicando que su intención es analizar su futuro y pensar de manera minuciosa donde puede conseguir los éxitos que quiere a pesar de que es un candidato natural para varios equipos, entre ellos las Chivas de Guadalajara por su cercanía con Ricardo Peláez.

El Turco salió de manera inesperada del Atlético Mineiro de Brasil a pesar de que había conquistado dos títulos en los primeros meses del año, sin embrago un mal resultado en la Copa generó tensión entre los directivos, quienes se reunieron de manera emergente para dar por terminada de manera sorpresiva la relación laboral del extacante con el conjunto sudamericano.

Ante ello, su nombre empezó a sonar con fuerza para algunos equipos de la Liga MX, de los cuales el Rebaño Sagrado es un posible interesado tras la mala racha que suman bajo las órdenes de Ricardo Cadena y es bien sabido que sostiene una buena relación con Peláez Linares, con quien logró un campeonato en América y estiuo cerca de reunirse nuevamente en Cruz Azul.

Mohamed ya rechazó a clubes de la Liga MX

La mala noticia para Guadalajara es que el Turco reveló que se ha dado el lujo de despreciar algunas propuestas de trabajo en México debido a que no cumplen con sus expectativas, reconociendo su amor por suelo azteca, pero con la idea de volver a escalar hasta lo más alto de la Liga MX, donde ya fue campeón con Tijuana, América y Monterrey. Lo que llamó la atención en sus declaraciones es que indicó que su desafió es ser campeón y es un hecho que los rojiblancos no cuentan con una plantilla para competirle a los más poderosos del balompié azteca. ¿Habrá rechazado a Chivas?

"A mí me gustaría tener un desafío para ser campeón. Apenas terminé de trabajar (en Atlético Mineiro) y tuve muchas ofertas de trabajo, pero no tengo las ganas de trabajar y ninguna me movió el piso. No podía decir: 'este es un proyecto que me gusta'. No eran de Argentina, eran de Chile y México. Alguna posibilidad importante de México queda, pero tendría que ser en un momento mío que quiera irme. Tengo 52 años y la mitad de mi vida la viví allá, mis hijos son todos mexicanos, es el lugar donde yo me siento más cómodo”, comentó Mohamed en entrevista para ESPN.

