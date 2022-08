El Rebaño no entrará en acción en la semana doble por una situación que se explica muy bien en el reglamento de la Liga MX, por lo que tendrán más días para preparar su siguiente partido.

¿Por qué no se jugará el partido Chivas vs. Tigres de la Jornada 9?

Las Chivas de Guadalajara se salvaron de jugar en esta jornada doble por la Jornada 9 del Torneo Apertura 2022, ya que por reglamento no podrían haber disputado su encuentro contra los Tigres de la UANL, uno de los equipos que lideran la campaña con 18 unidades y que el fin de semana se medirá a Rayados de Monterrey dentro del Clásico Regio.

Apenas el sábado anterior el Rebaño Sagrado no pudo sumar su primera victoria de la temporada luego de igualar con Atlas 1-1 dentro del Clásico Tapatío, generando mayor tensión para el estratega Ricardo Cadena que está muy cerca de emparejar la peor racha de los rojiblancos sin ganar en torneos cortos que se remite al Verano de 1998 cuando tardaron 10 juegos.

La buena noticia para los Chivas es que esta semana tuvieron más días de descanso y a su vez la oportunidad de preparar a detalle el encuentro trascendental contra Necaxa el siguiente viernes 19 de agosto correspondiente a la Fecha 10, debido a que no entraron en acción a media semana ante la escuadra felina que es entrenada por Miguel Herrera, quien los tiene colocados en el tercer sitio con 18 unidades.

¿Por qué no jugó Chivas vs. Tigres en la jornada doble?

La situación que favoreció para que este juego de la Jornada 9 entre Guadalajara y Tigres no se llevara a cabo es que los universitarios sostuvieron su partido de la Fecha 8 el domingo por la noche frente a Santos Laguna, donde ganaron 2-0, por lo cual no había las condiciones para que se celebrara el duelo este martes 17 de agosto porque no pasaron 48 horas del encuentro ante los Guerreros.

Encuesta ¿Crees que Cadena siga en Chivas para el partido ante Tigres? ¿Crees que Cadena siga en Chivas para el partido ante Tigres? La verdad me da igual Sí, estoy seguro No, para nada YA VOTARON 8 PERSONAS

En tanto que tampoco se pudo realizar hoy miércoles 17 de agosto, porque Chivas entrará en acción el viernes a las 19:00 horas ante Necaxa y tampoco habrán transcurrido las 48 horas que exige el reglamento entre cada partido de la Liga MX. Cabe recordar que hace unos días los tapatíos jugaron el miércoles 3 de agosto frente a la Juventus en Las Vegas y el viernes 5 del mismo mes contra Mazatlán por la Fecha 7, sin embargo el partido con los italianos era amistoso y ahí no intervino el reglamento del balompié mexicano. Con esto, el aprtido entre Chivas y Tigres se llevaráa cabo el martes 13 de septiembre en el Estadio Akron a las 21:05 horas.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!