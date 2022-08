Para el Club Guadalajara cualquier solución es buena para no sentirse abandonados por sus seguidores, quienes han sufrido la decepción de verse en los últimos lugares del Torneo Apertura 2022 muy cerca de igualar el peor arranque que registran en torneos cortos y que se dio en el Verano de 1998 cuando tardaron 10 partidos en obtener la primera victoria, pues ahora suman ocho juegos sin ganar.

El Rebaño Sagrado no pudo pasar del empate contra Atlas en el Clásico Tapatío que se disputó el sábado pasado, lo cual dejó muy mal parado al técnico Ricardo Cadena, quien se ha quedado muy corto en sus intentos de emular lo que hizo en el certamen anterior donde cerró con cinco victorias en siete partidos dirigidos, pero ahora ya acumuló 10 juegos oficiales sin conseguir ganar, tomando en cuenta los dos de los Cuartos de Final, precisamente ante los Rojingeros.

Por tal motivo, los jugadores salieron a la conferencia de prensa postpartido para respaldar la permanencia del estratega y de paso anunciar que el siguiente juego en el Gigante de Zapopan será gratuito para que los aficionados los apoyen ahora más que nunca en el juego contra Rayados de Monterrey, no obstante, para el campeón con Chivas en el 2017, Edwin Hernández es vergonzoso que la plantilla tengan que ofrecer boletos gratis.

“La afición está dolida con el equipo por los malos resultados, y no sé si decir que está bien o está mal porque el equipo no tendría que hacer esas cosas si es que estuviera trabajando bien. Ver algo como lo que está sucediendo es para que la gente no te abandone, y así como te digo que está bien porque la gente está dolida de ver a un plantel sin identidad, también es vergonzoso que uno como jugador tenga que salir a regalar eso para que la gente no te abandone”,comentó para el diario El Informador, Edwin Hernández, exjugador de los rojiblancos y campeón en el 2017 bajo las órdenes de Matías Almeyda.

¿Por qué Chivas está sumergido en una crisis?

El Aris dio su punto de vista acerca de lo que ocurre con Guadalajara, afirmando que la problemática se debe en gran medida a la clase de jugadores que hay en la institución actualmente, pues no ve una voz de mando que pueda contribuir a cerrar filas de la manera que se necesita: “Son dos posturas difíciles, pero si el equipo está pasando por esto es porque no existe la personalidad, carácter o identidad de varios jugadores con la playera de las Chivas”.

