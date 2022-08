Es imposible no recordar la gran técnica individual de Benjamín Galindo Marentes y su exitoso paso por las Chivas de Guadalajara, donde saltó al profesionalismo y fue parte del equipo campeón en la temporada 1986-1987 dirigidos por Alberto Guerra, pero en donde quiera que se paró también logró levantar campeonatos, aunque el partido más importante de su vida lo está enfrentando en este momento, tras dos años de haber sufrido un derrame cereal.

El maestro Galindo sufrió un problema neuronal el 31 de mayo del 2020 lo que motivó que fuera internado de emergencia para ser intervenido quirúrgicamente y por fortuna las consecuencias no fueron tan graves como se preveía en algún momento, por ello ha realizado trabajos de rehabilitación en busca de recuperar la movilidad de su lado izquierdo, porque su estado cognitivo no sufrió mayores complicaciones.

Fue en una entrevista con el periodista Javier Alarcón donde Galindo, oriundo de Tierra Blanca, Zacatecas habló sobre su recuperación afirmando que poco a poco ha ido mejorando:“Le doy gracias a Dios por haberme dejado con vida y realmente depende uno y es a base de tiempo y las ganas y el deseo de vivir, realmente”.

“Gracias. Dios no perdí el conocimiento, todo recuerdo, de todo lo que platico lo hago muy bien, le agradezco a mi padre Dios por estar con vida. Hay de todo, son ejercicios de liga, con las manos, con los pies, caminar, virtual y sobretodo la fuerza en las dos piernas. Es un todo porque en la clínica de Rafa Ortega hago de todo y también nado, la verdad es un trabajo bastante bueno porque a mí me sirve y cada vez te digo, me siento mejor”.

Galindo siente tristeza por el mal momento de Chivas

Por otro lado, Galindo Marentes lamentó la situación que atraviesa Guadalajara, donde ve una carencia de un buen funcionamiento y de liderazgo: "Duele mucho verlos así porque la afición está molesta por los resultados, pero ganando dos o tres juegos seguidos tomarán confianza para ser protagonistas como antes siempre lo fueron. Lo que veo es que no hay un juego de conjunto hecho y derecho, con falta de entendimiento en sus líneas y la carencia de liderazgo”.

