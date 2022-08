Las Chivas de Guadalajara han sido de los clubes mexicanos que bien le han abierto las puertas de Europa a varios elementos, pero también existe la otra cara de la moneda, donde por alguna razón se lo impidieron a algún jugador, como fue el caso de Jorge el Chatón Enríquez, uno de los mediocampistas claves en la obtención de la medalla de México Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Londres.

El Chatón es un canterano del Rebaño Sagrado que vio como despegó su carrera cuando el Tricolor hizo historia en la justa veraniega del 2012, por ello una escuadra de Barcelona lo tenía en la mira y trataron de negociar su salida, pero todo indica que los tapatíos se lo impidieron, aunque no dio mayores detalles de lo que ocurrió en ese momento.

ver también Licha define el Clásico Tapatío Femenil

“Una noche me llevaron a cenar a Barcelona, estaba cerca de ahí. Se presenta un directivo de Espanyol y me comentaron que ya tenían mucho tiempo siguiéndome. Y era triste porque yo les decía (a Chivas), les pedía de favor que me dejaran ir, que yo ya sentía que algo se estaba cocinando, que era mi momento”, comentó Enriquez en una entrevista para TUDN.

Chatón es considerado un jugador indisciplinado

Jorge Enríquez vio como su nivel vino a menos con Chivas hasta que emigró a clubes como León, Santos, Puebla, el Omonia Nicosia de Chipre, Salamanca de la Tercera División de España y Venados de Mérida, pero recientemente lo anunciaron con un cargo directivo en el conjunto español para tratar de encontrar a nuevos futbolistas, sin embargo tampoco ha anunciado su retiro.

Encuesta ¿Crees que en ese momento Chatón hubiera triunfado en Europa? ¿Crees que en ese momento Chatón hubiera triunfado en Europa? La verdad no Sí, tenía buen nivel YA VOTARON 9 PERSONAS

Por otro lado, Chatón lamentó que en el futbol mexicano sea considerado como un jugador indisciplinado, una etiqueta que le ha costado manejar a lo largo de su carrera a sus 31 años: “No solo la gente y los medios se crean una imagen, sino también los clubes. Ya llegas con una estampa o etiqueta que tienes que borrar. Yo no culpo a nadie, tuve la responsabilidad y la culpa de que se hablara de mí de esa manera. Tal vez, por no rendir como se esperaba o no cumplir las metas que mucha gente pensó que pude haber cumplido”.

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestros especialistas

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!