Poco y nada queda de la goleadora que fue en las Chivas de Guadalajara Femenil, Norma Palafox, quien en este Torneo Apertura 2022 decidió firmar con el acérrimo rival generando cierto malestar entre algunos seguidores que siempre le profesaron cariño, pero la atacante confesó la razón que la hizo enrolarse con Atlas.

La futbolista campeona con el Rebaño Sagrado en el 2017 se fue ganando el respeto y cariño de los seguidores no solo por su gran capacidad como delantera, también por el carisma que la ha convertido en una estrella de las redes sociales donde siempre procura entrar en contacto con la afición, pero su llegada a las Rojinegras no dejó muy contentos a varios fanáticos.

Sin embargo, Palafox comentó las razones que la hicieron firmar con las atlistas, pues conoce de sobra la rivalidad que existe entre ambas instituciones que este sábado se medirán en la cancha del Estadio Jalisco dentro de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, en una edición más del Clásico Femenil.

Las razones de Norma Palafox para llegar a Atlas

“Yo veía a un Atlas muy unido, un grupo muy sano, muy guerreras, vi la evolución que tuvieron desde que empezó la Liga Femenil y según las mismas, con cambios, pero se veía esa intención, ese caminito que han llevado y era compatible con mi personalidad, y fue por la razón que dije: ‘yo tengo que estar ahí’. El Club y la afición me abrieron las puertas de la mejor manera, he recibido mucho apoyo, la verdad eso me ha motivado mucho, con mis compañeras disfrutó cada entrenamiento”, mencionó la delantera en entrevista para Grupo Reforma.

Norma Palafox fue muy criticada por los chivahermanos la campaña anterior cuando disputó la Final con Pachuca, por lo cual quiere sacarse la espinita y piensa en un título con las Rojinegras, aunque antes deben encontrar la manera de derrotar a las campeonas rojiblancas que marchan como el mejor equipo del torneo: “Quiero levantar un título, para eso venimos acá, para lograr objetivos, Lo único que quiero que recuerden de Palafox es que nunca se da por vencida es lo que siempre tengo en la mente, mi lema y objetivo de es inspirar a las demás”.

