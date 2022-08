Ya es demasiado tarde para que alguien le diga a Alexis Vega lo que representa portar la camiseta del Club Guadalajara que está sumergido en una de sus peores crisis con seis empates, dos derrotas y siguen sin ganar en el Torneo Apertura 2022, por tal motivo el atacante sabe que su carrera tarde o temprano puede despegar por completo o quedarse en el intento si no aporta lo que se espera de él en la escuadra tapatía.

A pesar de que el Gru ha sido el elemento más desequilibrante del Rebaño Sagrado en lo que va de la campaña, donde apenas suman cinco goles en ocho partidos y de estos solo uno fue de Vega, las expectativas son muy altas con el atacante de quien se espera que contribuya para por fin competir por los campeonatos que prometió el director deportivo Ricardo Peláez cuando asumió el cargo en el 2019.

En este sentido, Alexis tiene muy claro que está lejos de ser ese referente que necesita Chivas y mucho más de ser un ídolo, ya que reveló lo que le dijo Alan Pulido cuando llegó a la Perla Tapatía en el 2018, pues la historia del ahora goleador de Sporting Kansas City no fue sencilla en Guadalajara, adonde arribó en medio de muchas críticas y se fue como campeón de goleo y pieza en el título del 2017 con Matías Almeyda.

“Desde que llegué me lo hicieron saber jugadores como Alan Pulido que fue el jugador que me arropó cuando llegue, me dijo ‘jugando bien, haciendo bien las cosas puedes ser un ídolo; pero si piensas que estás en el mismo equipo del que vienes, no te va a ir nada bien’, así que siempre siempre llegué con esa mentalidad y para eso trabajo”. Venía de una ciudad de Toluca que no era tan complicada como ésta, de tantas tentaciones, pero de los errores he aprendido, he crecido y madurado”, comentó Vega en entrevista para Fox Sports.

No soy canterano de Chivas de pero me siento parte de ellos

Por otro lado, Alexis Vega recordó que si bien no salió de la cantera rojiblanca, se siente parte de la institución desde las raíces, lo cual le hace incrementar el sentido de compromiso:“Sé lo que representa jugar en esta institución, no soy canterano pero me siento parte de ellos; no me siento ídolo aquí en el club, los ídolos sin los que han puesto los títulos en las vitrinas, así que me hace falta mucho camino”.

