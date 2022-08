El excapitán de los rojiblancos y campeón en 1987 no se contuvo ante el mal paso que sostienen en la campaña donde este sábado buscarán ganar por primera vez en el torneo.

Es inevitable hablar del Club Guadalajara y no pensar en Fernando Quirarte, uno de los capitanes más emblemáticos de su historia que ve con tristeza la crisis por la que atraviesa el equipo de sus amores, por tal motivo aseguró que Amaury Vergara es el menos culpable porque las decisiones deportivas las cedió a Ricardo Peláez, a quien indicó, ya se tardó en pedirle cuentas por el mal Torneo Apertura 2022 que están teniendo.

El Sheriff no se guardó nada a la hora de hablar del director deportivo del Rebaño Sagrado, quien ha quedado a deber en su gestión que inició en el 2019, pues sus palabras de pelear por títulos y olvidarse de los malos momentos se las ha llevado el viento y ahora las críticas se abalanzan con todo sobre el dueño e hijo de Jorge Vergara.

"Amaury, en este caso, pasaría a segundo término, hay otra persona antes que Amaury quien es el principal responsable de la marcha de este equipo. ¡Creo que ya estuvo bueno!; el mismo Jorge Vergara, que en paz descanse, decía: 'Yo quiero tener a este equipo en los primeros lugares'. Amaury es el menos culpable, ahí tenemos que deslindar responsabilidades, por jerarquías sabemos quién es el responsable, al que le dieron toda la autoridad para que manejar al equipo".

"Deben tomarse medidas más drásticas, creo que se están tardando. Chivas nunca tiene que estar en el sitio en el que se encuentra ahorita, Chivas siempre debe estar en los primeros lugares, por la calidad que tiene, por la jerarquía que tiene, por lo que ha sido Chivas en toda su vida”, apuntó Quirarte en declaraciones para el diario Esto, quien también tuvo la oportunidad de dirigir a los rojiblancos en el 2012.

Quirarte pide a jugadores de Chivas portar con orgullo la camiseta

De cara al Clásico Tapatío que se celebrará la noche de este sábado, el Sheriff advirtió que los futbolistas de Guadalajara nunca se deben olvidar de lo que representa la camiseta rojiblanca: “Los jugadores que realmente tienen orgullo y sepan qué camisa están portando, definitivamente se van a entregar. Si nos encontramos con futbolistas que no sepan lo que es la camiseta de Chivas, entonces sí podría ser desangelado, pero no lo creo. Será un duelo en el que Chivas sabe de la importancia que reviste este partido, de una gran oportunidad de reconciliarse con el público, quizá no al 100 por ciento, pero sí podrían dar un buen paso para que la gente empiece a creer en el equipo”.

