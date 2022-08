Las Chivas de Guadalajara han tenido que lidiar con un funcionamiento intermitente y resultados que se han quedado muy lejos de cumplir con las expectativas, pero todo indica que hay otro problema que deberían enfrentar en el futuro inmediato y se trata de la influencia de un representante que tiene firmados a varios elementos rojiblancos, a pesar de que el director deportivo, Ricardo Peláez aseguró que nunca ha tenido acercamiento con agentes.

Fue el periodista Héctor Huerta quien reveló la intervención de la empresa Promofut dentro de la estructura del Rebaño Sagrado al contar con varios elementos tanto en el primer equipo como en el Tapatío de la Liga de Expansión, la Sub-20 y la Sub-18, por lo que desconoce si el dueño Amaury Vergara está enterado de lo que ocurre en este sentido al interior de la institución.

“La parte más tranquila del calendario ya pasó, y sin que ganara ningún partido, de local ha metido un gol en cinco partidos, es el peor equipo en ofensiva, es el único que no ha ganado y es el penúltimo y habrá que revisar qué pasa en Chivas, sobre esta relación entre un personaje que en está infiltrado en la estructura y que toma decisiones importantes”.

“Porque no puede ser que una organización como Promofut, esta organización de Eduardo Hernández, a través de Mariano Varela. Según la página de Promofut tiene 95 jugadores y cómo es posible que 23 estén en Chivas: 10 en el primer equipo, seis en el Tapatío, cinco en la Sub-20 y dos en la Sub18. Cómo es posible que esto suceda y Amaury no se dé cuenta”, explicó Huerta en Futbol Picante de ESPN la noche del lunes.

Encuesta ¿Te parece que en Chivas algún agente tenga opinión? ¿Te parece que en Chivas algún agente tenga opinión? No, Huerta exagera Sí, totalmente No sé, pero hay jugadores que no deberían estar YA VOTARON 9 PERSONAS

Ricardo Peláez descarta labor con representantes

Hace un par de semanas cuando el dirigente de Guadalajara fue entrevistado por David Medrano, indicó que nunca ha tenido contacto con agentes de jugadores, negando que haya presencia de alguna empresa o relación con estos personajes que en muchas ocasiones intervienen para que los futbolistas tengan mayor protagonismo dentro de algún equipo: "No existe y no ha existido nada con ellos (Promofut), yo no contrato jugadores de tal o de cuál, pero yo ni tuve representante. No los conozco a todos, trato de hablar directamente con el jugador".

