Isaác Brizuela recuerda con cariño el año 2017 y destacó que Matías Almeyda lo hizo partícipe del grupo de Chivas pese a que estaba lesionado, situación que considera le ayudó a sanar más rápido para regresar a la actividad unos meses después.

++SIGUE TODOS LOS DETALLES Y LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL SUPER BOWL LVI AQUÍ +++

“Ese torneo me toca estar lesionado, pero lo viví como si hubiera estado en el campo o como si yo hubiera metido los goles. Me tocaba hacer los viajes, Almeyda me concentraba con el equipo para que me sintiera parte del equipo. Eso aceleró mi recuperación porque eran puras alegrías, puras cosas buenas las que se vivían en esos tiempos”, aseguró el atacante rojiblanco.

El ‘Conejo también recordó su traspaso al Guadalajara en donde aseguró que no deseaba salir del Toluca, situación que cambió cuando se enteró que el Rebaño era el equipo interesado en hacerse de sus servicios.,

“Había tenido un año y medio muy bueno con Toluca y decía, será una compra, es otra ciudad y pensaba que con Atlas, no me quiero mover de esta ciudad, mis compañeros, mi rol todos los días. Pero cuando decían Chivas, decía que quiero probar de lo que todos hablan, de la grandeza, ver si es cierto que va tanta gente, que llenan aeropuertos”, detalló en el canal de YouTube de Molten.

¿Cómo le ha ido a Brizuela en el Clausura 2022?

El atacante del Guadalajara ha sido fundamental para Marcelo Michel Leaño, ya que lo ha empleado como extremo e incluso como lateral, además de que ha portado el gafete de capitán durante varios encuentros debido a su experiencia.