JJ Macías es el más costoso de la Liga MX tras recesión del mercado por pandemia de coronavirus

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, cumplirá el viernes dos meses de la última vez que pisó el césped del Estadio Akron y estuvo presente en un partido oficial de la Liga MX, por lo que además de la contingencia sanitaria que ha provocado la pandemia mundial del coronavirus, también se vio afectado por la recesión que ha sufrido el mercado y su ficha se devaluó apenas 10 % para quedarse como el jugador más caro del futbol mexicano.

La apuesta del Rebaño Sagrado por reforzarse con jóvenes figuras no le perjudicó tanto durante esta contingencia sanitaria en la nación y que ha provocado una dura contracción económico en todos los sectores, incluido el futbol. Su nómina es la que menos valor perdió en estos casi dos meses de inactividad y pasó del sexto al cuarto lugar entre los planteles más costosos de la Liga MX, según un reporte de ESPN.

El goleador de Chivas se mantiene entrenando en su casa

Macías, joya de la cantera tapatía que es seguida de cerca por varios clubes europeos, es el menos afectado de la plantilla rojiblanca, debido a que su valor en el mercado de transferencias se redujo apenas en un millón de dólares o un 10 % del costo total de su pase y superó al argentino Maximiliano Meza, perteneciente a Monterrey, en la carrera por el futbolista más valioso del campeonato mexicano.

El argentino, volante ofensivo de Rayados, antes de la pandemia del coronavirus estaba valorado en 10.9 millones de dólares y ahora su valuación es de 8.7 una reducción considerable en la tasa de su ficha. Por su parte, el goleador de Chivas sólo se devaluó un 10 por ciento y su cotización actual es de 9.84 millones de dólares, esto se debe a que el mexicano apenas tiene 20 años de edad y el sudamericano ya tiene 27.

Macías aguarda, paciente, en su casa, mientras el sueño de ir a jugar a Europa se posterga un poco y se convierte en el jugador más costoso de la Liga MX, por lo que considera que la actual suspensión del campeonato "no me afecta en lo absoluto, porque soy feliz en Chivas, soy feliz en casa, con mi familia. Simplemente se pospone lo otro y me da tiempo de llegar mejor preparado, hay que espera que pase esto. Soy joven y no es que tenga 25 y vaya a ser mi última puerta de oportunidad. Lo primero es no volverme loco encerrado".