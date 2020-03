Lozano considera justo reprogramar la visita a Querétaro

Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana de la categoría Sub-23, reconoció este martes que luego de haber convocado hasta a seis jugadores de las Chivas de Guadalajara, sería justo que pudieran reprogramar su visita a Querétaro, en el marco de la undécima jornada del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX.

El seleccionador del Tri, que se prepara para disputar el torneo preolímpico de la Concacaf del 20 de marzo al 1 de abril en la Perla Tapatía, incorporó a su lista de 20 jugadores a los elementos rojiblancos: Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Alexis Vega, para superar la expectativa de cinco que tenía el alto mando de Chivas.

Lozano reconoció, durante la presentación de la selección mexicana, que "primero, agradecer al 'Flaco' Tena, porque ya vivió este proceso y cada vez que he podido platicar con él me ha mostrado todo su apoyo en los microciclos, en las concentraciones pequeñas que hemos tenido también he visto ese apoyo reflejado y al cabo, Peláez también. Obviamente, si yo estuviera en su posición (Chivas), creo que sería lo más justo para un equipo que ha dado tantos jugadores a la selección, sería lo más justo que pudieran reacomodar ese partido y que lo puedan disputar en otra fecha".

El Club Deportivo Guadalajara encadenó el sábado su tercer triunfo en este semestre y se mantuvo por segunda fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas recibe este sábado a Monterrey.

