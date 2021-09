¡Misterio resuelto! Revela Jaime Lozano qué hizo con Vega y Antuna para que rindieran más en el Tri

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana Sub-23 que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos confesó parte del trabajo que sostuvo con los jugadores de Chivas de Guadalajara, específicamente con los delanteros Alexis Vega y Uriel Antuna, quienes mostraron un nivel muy superior al que han desempuñado con el equipo rojiblanco, tras su llegada para el Torneo Grita México Apertura 2021.

El “Jimmy” explicó que su labor no fue nada fuera de lo normal con los atacantes del Rebaño Sagrado, quienes han sido duramente criticados por la afición al mostrar un rendimiento muy distinto con la camiseta del Tricolor, sin embargo el estratega manifestó que su trabajo siempre ha pretendido tener una idea de juego bien estructurada para que los futbolistas se adapten a ella haciéndoles ver sus aciertos y errores con frecuencia.

En entrevista para La Última Palabra de Fox Sports, Lozano también mencionó que siempre se encontró con mucha disposición de todo el plantel para adaptarse a sus indicaciones dentro y fuera de la cancha: “Son otras circunstancias, distintos momentos, nosotros afortunadamente tenemos una idea de juego que trata de potenciar a todos los jugadores no sólo de Chivas o de América. Todos los jugadores mostraron un gran nivel, desde Gallos en Sub-20 me pasaba mucho”.

“Les pasamos a todos sus videos para que vean sus errores y sus aciertos y lo que buscamos para el bien común, pero al final es una idea de juego bien definida que les agrada, que había jugadores que no estaban acostumbrados a presionar tanto arriba y le fueron agarrando gusto, esa fue una de nuestras armas, presionar alto y tratar de realizar esas transiciones que tomaran mal parado al rival, no es solamente de Chivas, el entorno y la motivación de estar en Juegos Olímpicos sumó y ayudó para que encontraran un buen nivel”, abundó Jaime Lozano.

El cariño de los jugadores, la medalla más valiosa del “Jimmy”

“El gran cariño de los jugadores, de la gente con la que trabajamos, del cuerpo técnico en Juegos Olímpicos. Al final llegando a México me preguntaba mi familia qué cuáles son los momentos con los que me voy a quedar y uno de ellos es el momento en que ganamos la medalla y que el equipo me levanta hacia arriba, es un reconocimiento no solamente mío. Trabajamos para meterle a los jugadores en la cabeza que estábamos a la altura de competir contra los mejores”.

