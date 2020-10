Janelly Farías dicta histórica conferencia en Universidad de Harvard

Chivas de Guadalajara siempre ha sido una gran inspiración para todos en México y una de las grandes demostraciones de esto la dio Janelly Farías luego de una gran charla que dio en la prestigiosa Universidad de Havard en la que se convirtió en la primera profesional del fútbol del país en hacerlo.

La historia de Farías está muy unida a Estados Unidos pues allí nació pero con una familia mexicana que le hizo querer a ambos países. Es por eso que desde su experiencia contó cómo logró escalar en el mundo del futbol en el siempre complicado escenario de llegar a jugar siendo mujer.

Gracias a lxs que asistieron a mi platica en @Harvard . La conferencia completa estará disponible con subtítulos en español pronto. �� — janelly farias (@janellyfarias) October 8, 2020

"Quizás no tengamos una guía sobre cómo navegar estos temas, pero podemos aprender de las historias de otras personas. Por eso estoy aquí compartiendo estos detalles. ¿Me siento cómoda compartiendo mi historia? No, pero hay que contarla. Porque tal vez alguien pueda relacionarse con mi historia", afirmó.

Farías, defensora de Chivas Femenil, también comentó su historia entre ambos países. "Siempre me he sentido más mexicana que estadounidense. Estoy agradecida con Estados Unidos por todo lo que me ha dado, pero mi corazón siempre ha sido mexicano", manifestó la jugadora.

Sin duda un gran aporte de Farías, quien demostró que en Chivas no solo se juega futbol, sino que se pueden formar profesionales de gran valor en todos los aspectos que necesita la necesidad.