Hay futbolistas emblemáticos que suelen ser recordados siempre con una sola camiseta, tal es el caso de Jesús Sánchez quien es recordado por una trayectoria de casi 12 años defendiendo solamente los colores de Chivas; sin embargo, estuvo a punto de hacer carrera en Cruz Azul.

El ‘Chapito’ reveló en el canal de Jesús Angulo, que cuando era niño abandonó Sinaloa para llegar a La Noria para probarse con La Máquina, escuadra a la que defendió durante dos años, mismos que admitió fueron muy complicados porque tenía 13 años de edad.

“Un día hablaron de Cruz Azul que si quería ir a hacer pruebas. Mi jefe les dijo ‘no contamos con dinero para irnos’, nos dijeron que no nos preocupáramos. Estuvo muy difícil, porque tienes muy arraigada a tu familia. Tuve la oportunidad de estar dos años en Cruz Azul, 13 años tenía”, explicó el lateral rojiblanco.

Sánchez reconoció que abandonó de la noche a la mañana al conjunto celeste debido a que no le estaban dando posibilidades de jugar en Segunda División, por lo que regresó a Sinaloa para seguir con su carrera, abriéndose después la posibilidad de probarse en Chivas, donde debutó e inclusive ya logró ser campeón.

“No veía claro, sí jugaba mucho, pero querían dejar en Tercera, cuando tenía la posibilidad de escalar. Veía que se me iba el tren. Se abrió una Tercera en Caborca, y dije que me voy para allá si voy a jugar aquí. Un día para otro me desaparecí”, concluyó.

