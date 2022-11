Veljko Paunović manifestó su satisfacción por llegar a las Chivas de Guadalajara con la única misión de mostrar toda la experiencia que ha acumulado en su trayectoria como entrenador y desde su presentación se dio a la tarea de hablar del conocimiento que tiene de los jugadores de la actual plantilla, elogiando las cualidades de uno en especial.

El timonel serbio fue presentado en el Estadio Akron y ante los cuestionamientos de los medios de comunicación pidió confianza en su proceso que apenas está por iniciar, dejando de lado los números que ha acumulado en sus anteriores trabajos tanto en el Reading de Inglaterra como en el Chicago Fire de la MLS, donde no obtuvo ni el 40% de efectividad.

Por el contrario, quiso hablar de sus fortalezas poniendo en evidencia lo estudioso que ha sido en su trayectoria como estratega, por lo cual elogió a un jugador del Rebaño Sagrado a quien dijo, tuvo en la mira antes de que cumpliera su sueño europeo, mientras estaba en Chicago de la MLS, donde dirigió al mediocampista alemán, Bastian Schweinsteiger.

El jugador de Chivas que se llevó los elogios de Veljko Paunović

Paunović reveló que tuvo en su radar a José Juan Macías, a quien le vio muchas cualidades para tratar de ficharlo para el Chicago Fire, antes de que se fuera al Getafe de España, pues cuenta con un integrante de su cuerpo técnico que ha sido visor de la Liga MX y por ello tiene cierta información acerca de lo que ocurre en el balompié mexicano, acabando con las versiones de que no tiene idea de lo que ocurre en suelo azteca.

“Desde Estados Unidos siempre miramos a la Liga MX, en mi tiempo con Chicago siempre hemos tenido intenciones de traer jugadores de México y varios de ellos de Chivas y uno de ellos fue José Juan Macías, sobretodo cuando se fue cedido y nosotros lo identificamos, lo detectamos como un objetivo y no se dio. Tengo un integrante de mi cuerpo técnico que trabaja en México y no voy a dar pistas, pero por eso también los he seguido mucho y él me habló maravillas aunque no ha estado en Chivas”, comentó Paunović en su presentación.

