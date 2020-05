"José Juan Macías está en Chivas porque quiere": Alan Barón asegura que ya debería estar en Europa

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, ha asegurado en entrevistas previas que no siente presión por cumplir su sueño europeo y menos con el parón forzado que sufre el futbol en todo el planeta, por lo que pudiera seguir un año más en el redil antes de marcharse a cristalizar su anhelo. Pero su representante, Alan Barón, confirmó en una platica con Marca Claro que "toda Europa sabe quién es, tiene enamorado a los scouts" y no cree que sea tanto el tiempo que su apoderado siga en la Liga MX.

La suspensión actual del deporte ha generado incertidumbre y una fuerte recesión económica en los clubes de todo el mundo, por lo que el próximo mercado de fichajes puede verse duramente afectado y los agentes deben mover sus piezas con precisión. En el caso de Barón, representante de Macías, reconoció que "hoy es difícil saber cómo se comportará la economía del fútbol. Sin duda habrá menos dinero, de eso no hay duda, pero como todos sabemos, en momentos de crisis también hay oportunidades. Nunca hemos tenido una crisis que haya caído tanto y después de esto probablemente haya un rebote, y creo que nos dará una oportunidad de salir adelante".

Barón asegura que en poco tiempo será imposible mantener a Macías en la Liga MX

Alan Barón, durante una entrevista exclusiva con Marca Claro, aseguró que la oportunidad indicada aún no ha llegado, pero ofertas no han faltado y señaló que actualmente "José Juan (Macías) está en Chivas porque él quiso estar ahí. Tuvimos ofertas de muchos lados, no sólo de Europa, para hacer el cuento corto, hasta de Brasil nos han buscado y él siempre ha tenido la visión del proyecto deportivo. Él quiere ser el mejor jugador del mundo y él cree que puede ser el mejor jugador del mundo y yo también creo que puede serlo".

"José Juan Macías está en @Chivas, porque él quiere estar ahí", así lo afirmó su representante Alan Barón para Claro Sports⚽️@gabscobo, con los detalles de la joya mexicana��#ClaroQueMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/xXPIHfHDbq — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 22, 2020

El representante del canterano rojiblanco indicó que Macías tiene clara su meta y sabe que se encuentra en un sitio privilegiado al afirmar que "está en Chivas, en el club de sus amores y sabe dónde está parado. Le genera un orgullo inmenso ser el '9' de las Chivas, es lo que lleva soñando toda su vida y no dejaremos esta oportunidad si no es algo extremadamente interesante. Si José Juan va a Europa es porque va a romperla, no de paseo".

Barón argumentó que "fuera de la cancha es donde te das cuenta que sí puede llegar ser el mejor jugador del mundo, suena utópico pero no lo es. El otro día Ricardo Peláez dijo que tiene 20 años pero se comporta como uno de 33, y sí. ¿En qué aspectos?, en la disciplina, en la alimentación, en el trabajo. Pocos trabajan como él y menos a su edad. Llega a sus entrenamientos antes y se va después que la mayoría". Por ello, no descartó que en poco tiempo sea imposible mantenerlo en la Liga MX, pues "tiene enamorado a todos los scouts. Sería fácil empezar a soltar nombres y saldría en todos los periódicos. Lo que sí te puedo decir, es que en las siete ligas más importantes de Europa hay al menos un equipo del top 5 que le lleva dando un seguimiento profundo y que ha mostrado interés. Al menos uno, pero en la mayoría más de uno; todo equipo del fútbol europeo sabe quién es José Juan Macías".