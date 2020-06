José Juan Macías recuerda su llegada y repasa su trayectoria exitosa en Chivas de Guadalajara

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, rememoró su llegada al redil con apenas cuatro años de edad y actualmente es considerado como la joya mexicana en el mercado de pases europeo al ser pretendido por diversos clubes del viejo continente, por lo que repasó su exitosa trayectoria con la playera rojiblanca en un despacho especial del departamento de comunicaciones de la organización tapatía.

El espigado atacante del Rebaño Sagrado, de apenas 20 años de edad, recordó que "el gusto por el futbol se trae de nacimiento y se desarrolla en el día a día, de estar viendo partidos, de jugar en la calle con tus amigos. A mí me nació del corazón y desde los cuatro años que llegué a la Escuela de Chivas Gigantera, que fue donde empecé a jugar más formal, soy amante de mi profesión" y agregó que "cuando tenía ocho años, hubo pruebas para ingresar a Fuerzas Básicas, recuerdo que hubo muchas visorías y al final quedé entre los 24 jugadores elegidos. Comencé en la décima división y fui campeón en todas las divisiones de Chivas: Sub-13, Sub-15, Tercera, Sub-17 y Sub-20. Gracias a Dios tuve esa fortuna y además jugué muchos torneos internacionales en Estados Unidos y Europa, fue una gran etapa, de mucho aprendizaje".

Macías recordó su paso por la cantera rojiblanca (Chivas)

Macías, calificado como un "killer" en los reportes de scouts europeos, aseguró que "desde chico tuve grabada la portería, un 'profe' que se llama Óscar me encontró esa posición y desde ahí me hice delantero. Para mí es una bendición, y una pequeña recompensa para lo que he trabajado, ser el heredero de jugadores como 'Chava' Reyes, Omar Bravo, Javier Hernández, Alan Pulido, es una responsabilidad que asumo con gusto y no me pesa la responsabilidad de hacer goles, el '9' no lo porta cualquier jugador y quiero hacerlo valer".

El ariete rojiblanco, sobre su debut con el primer equipo, señaló que "recuerdo que Matías Almeyda habló con mis papás para decirles que iba a debutar contra Toluca (Apertura 2017); entrené toda la semana de titular, fue un momento que esperé demasiado en mi vida y trabajé para eso, lo disfruté mucho, tuve un poco de nervios antes del partido, pero ya estando en la cancha se me olvidó por completo que era mi debut y busqué aportarle todo al equipo" y en cuanto a la experiencia internacional añadió que "junto con (Alan) Pulido y (Oswlado) Alanís fui el mejor anotador de la Liga de Campeones de Concacaf 2018 con dos goles, aunque yo los anoté en dos partidos. Fue algo muy espacial para mí, era mi primer torneo internacional y significó mucho porque al final quedamos Campeones, fue una experiencia muy bonita y en el curriculum ahí está lo hecho".

JJ Macías, actualmente es considerado un prototipo del canterano a formar en el redil, por lo que reconoció que "mi caso es la esencia de Chivas, como ese ejemplo que Chivas quiere para formar futuras generaciones. Desde Educare y todos los departamentos que nos ayudan para nuestro crecimiento personal, como Desarrollo Humano, Nutrición y demás. Hago valer cada una de las herramientas que nos brinda el club, Chivas siempre busca darte todas ellas para crecer dentro y fuera de la cancha, y que se note en nuestra forma de ser y de jugar, ahí están también Beltrán y 'Tiba' como ejemplos. Es un orgullo defender el equipo en el que te formaste porque no todos tienen esa bendición, por eso nosotros trabajamos para retribuirle al equipo con éxitos todo lo que nos ha cobijado".

