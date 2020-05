José Luis Higuera desestabilizó a Chivas, le gustaba generar conflicto: Oswaldo Alanís culpa al directivo de la crisis del Guadalajara

Oswaldo Alanís, defensor de las Chivas de Guadalajara y actualmente a préstamo en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), reveló durante una entrevista con la cadena Televisa el trato déspota y la conflictiva gestión que llevó José Luis Higuera, ex CEO de la organización tapatía, durante su administración en el redil y por el que culpó de la crisis que atravesó el equipo por la zona baja de la tabla porcentual.

El central del Rebaño Sagrado, a préstamo en la franquicia californiana que entrena el ex técnico rojiblanco Matías Almeyda, se confesó en el programa "A nivel de cancha" que transmite la cadena Televisa, durante una entrevista a través de video conferencia desde su hogar en la costa oeste estadounidense por la cuarentena sanitaria obligatoria, debido a la pandemia mundial del coronavirus o Covid-19, que tanto ha afectado al cono norte del continente americano.

Alanís se ha mantenido en Estados Unidos durante la cuarentena

Alanís, actual zaguero del Earthquakes, aseveró que "sí creo que José Luis (Higuera) en muchos puntos nos desestabilizó mucho a los jugadores, al cuerpo técnico. Entonces, hubo momentos que parecía y sentía que le gustaba tener en conflicto a ambas partes, tanto cuerpo técnico con directivos, como jugadores con cuerpo técnico, era complicado. Pero en algunos puntos y en muchas cosas, tanto como grupo, como jugadores, personalmente y como varias cosas que nos tocó vivir, sí fueron momentos complicados, en donde el trato humano fue algo que no lo habían manejado y que si como jugadores es algo feo, como persona, como ser humano es difícil, que no gusta, no es algo bonito, que suma, no es algo que agradezcas y que se le desea que traten así a muchas personas. Lo digo, porque hubo varios casos, a varias personas le pasó situaciones en las cuales no fue lo más ético o lo más humano posible que creemos que se pudo haber actuado".

El defensor rojiblanco, a préstamo en la MLS, reconoció que "conmigo hubo varias etapas y detalles que pasaron internos, pero no me gustó cómo fue su reacción, su trato y su trato posterior a eso (su petición de ir a Europa), que también no te hablaban en momentos por alguna situación que había pasado de alguna confrontación que pudo haber hecho o que hubo entre los dos o de alguna situación que pasó y en mi caso, con el tema de la renovación y de cuando fue esa situación de poder ir a Europa y todo eso, sí fue un trato que no me gustó, que soporté de una manera, que entró Jorge (Vergara) y la resolvió y después con José Luis (Higuera) bien. Al final, ya no teníamos el trato como tal, porque después una persona no te habla tanto y te saluda pero hasta ahí, como indiferente".

