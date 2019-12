Madueña aclara críticas por su pasado en Atlas

¡LLEGÓ EL SEGUNDO! ���� . José Madueña se convirtió hoy en la segunda incorporación del Rebaño Sagrado de la Era Peláez, tras la llegada de Uriel Antuna. ✍�� . �� "Me veo siendo Campeón con Chivas". . Se vienen las Súper Chivas, señoras y señores... �� . . . . . . . . #NoesAmorEsChivas #fotodeldía #DaleRebaño #SomosChivas #Chivas #chivasdecorazon #Puromexicano #Rebaño #Refuerzos #JoséMadueña

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Dec 4, 2019 at 2:24pm PST