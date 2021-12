La directiva ya no sabe cómo deshacerse de este defensor, quien prácticamente no ha jugado con el Rebaño.

Para las Chivas de Guadalajara no ha sido nada sencillo lidiar con los refuerzos que en algún momento llegaron como los fichajes “bomba” y se quedaron un simple intento, tal es el caso de José Madueña, quien arribó a la institución de la mano del director deportivo Ricardo Peláez en el 2019 y ha sido de las perores contrataciones que le sigue dando dolores de cabeza a la dirigencia.

El defensor prometía mucho cuando se puso la camiseta del Rebaño Sagrado, sin embargo nunca logró ganarse un lugar con ninguno de los anteriores entrenadores, pues ni Luis Fernando Tena ni Víctor Manuel Vucetich lo consideraron en sus respectivos equipos, por lo cual empezó el viacrusis que sigue pagando la dirigencia tapatía.

Al menos en los últimos tres torneos, la directiva le ha buscando acomodo en otro equipo, pero al no tener suerte han tenido que seguirle pagando el sueldo, ya que Chivas gastó más de cuatro millones de dólares en su fichaje que nunca han sido retribuidos en la cancha ni en sus finanzas, por lo que ahora Madueña jugará en la Liga de Expansión con el Tepatitlán.

Según información del periodista David Medrano, José Madueña se arregló para militar con el Tepatitlán de la División de Plata donde Guadalajara tendrá que desembolsar parte de su sueldo, esto con la intención de no hacerse cargo del salario en solitario y también para tratar de aumentar su valor, en caso de que en el futuro decidan venderlo. Con esto queda claro que el ex elemento de América y Atlas es de las peores contrataciones que ha hecho Peláez desde que llegó a Chivas, si no es que la peor.

“Una de las primeras contrataciones de Ricardo Peláez como directivo de Chivas. Madueña no funcionó; en año y medio solamente jugó en 3 partidos y hace seis meses lo prestaron a Bravos de Juárez, donde tampoco destacó. Está a punto de jugar para Tepatitlán en la Liga de Expansión en un compromiso donde la mayor parte del salario del defensor la cubrirán entre Chivas y Juárez”, fue parte de lo que publicó Medrano.