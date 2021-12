El técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez habló sobre la capacidad que tiene Uriel Antuna, quien parece más fuera que dentro de su plantilla, sin embargo explicó que el dinámico futbolista cuenta con su apoyo sin confirmar acerca de intercambio con Cruz Azul que está interesado en sus servicios como se ha mencionado en los últimos días en un intercambio por Roberto Alvarado.

Lejos de hablar sobre el futuro del “Brujo”, el timonel del Rebaño Sagrado prefirió enumerar las cualidades del volante ofensivo que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, primero por la marcha atrás que dio el América en el intercambio por Sebastián Córdova y después por la supuesta indisciplina donde metió mujeres al hotel de concentración.

Esto es lo que ha complicado su permanencia en Chivas para el Torneo Clausura 2022 y ante ello la dirigencia encabezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez planea utilizarlo como moneda de cambio para que vaya a La Máquina y Roberto Alvarado se vista de rojiblanco, pero Leaño omitió hablar de posibles refuerzos.

“Uriel sabe que es un jugador muy imperante, tiene la posibilidad de convertirse en un referente del futbol mexicano. Él sabe que cuenta con mi apoyo”, comentó el timonel en declaraciones a El Universal, aunque nunca aclaró a qué se refería específicamente con el respaldo que le profesó, si a un tema meramente deportivo o también por las múltiples situaciones extracancha que lo han acompañado desde que llegó a Chivas en el 2019.

Refuerzos para Chivas en el 2022

Por otro lado, Marcelo Leaño tampoco quiso opinar sobre la llegada de caras nuevas, pero si fue muy enfático en que los elementos que se integren a Guadalajara deberán tener mucha mayor capacidad que los que actualmente se encuentran en su plantilla.

"Yo no pido una cantidad de jugadores, si va a venir alguien tiene que ser de mucha calidad, si no tenemos muchos jugadores en la cantera que son garantía. Mientras no me de una indicación contraria la directiva, para mí el plantel es el que pusimos hoy a jugar. Todavía no sé cuál va a hacer el 11 que inicia, lo saben los jugadores, cualquiera puede iniciar y yo quiero ver quién realmente cuenta con ese nivel energético y futbol que se requiere para un titular".