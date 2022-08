Jugadores de Chivas piden apoyo de la afición y anuncian entrada gratis: No nos abandonen, el equipo los necesita

Los jugadores del Club Guadalajara sorprendieron la noche de este sábado tras el empate con Atlas 1-1 en la cancha del Estadio Akron en la edición del Clásico Tapatío correspondiente al Torneo Apertura 2022, ya que el técnico Ricardo Cadena no salió a la conferencia de prensa para dar paso a la plantilla que pidió el apoyo de la afición y anunció que hablaron con la directiva para solicitar que el siguiente partido la entrada sea gratuita.

Como cada encuentro de la Liga MX, el estratega del Rebaño Sagrado o algún integrante del cuerpo técnico sale a comparecer ante los medios de comunicación, sin embargo en esta ocasión la aparición de todo el equipo rojiblanco llamó poderosamente la atención en la sala de prensa del Gigante de Zapopan para emitir unas palabras por parte de los tres capitanes: Isaac Brizuela, Jesús Sánchez y Fernando Beltran.

La intención del mensaje fue agradecerle a los seguidores su entrega durante los 90 minutos y también de alguna manera cobijar al estratega Ricardo Cadena, a quien consideran el menos responsable de la racha de ocho juegos sin ganar, apenas un gol anotado como locales y estar ubicados en la penúltima posición de la tabla general. Aunque no se especificó el encuentro donde la entrada sería libre, en las redes sociales de Guadalajara se aclaró que será en el duelo contra Monterrey de la Jornada 16 que se adelantará y se disputará el 23 de agosto.

Isaac Brizuela

“Creo que está claro, no sirve de nada hablar más, nos sentimos enojados, sentidos, frustrados, dolidos con la afición y estar aquí no nos más héroes, pero creemos que el cuerpo técnico ya habló demasiado, ahora nos toca a nosotros expresarnos y croe que la afición se entregó al máximo a pesar de los resultados que les hemos entregado, lo han hecho de la mejor manera y hacerles saber que estamos muy apenados con ellos”.

Jesús Sánchez

"No hemos estado a la altura hemos quedado a deber y estamos comprometidos en tratar de revertir todo esto, solo queda agradecerles el apoyo del día de hoy y que de nuestra parte va a haber lo mejor siempre”.

Fernando Beltrán

“Hablando con la directiva y el cuerpo técnico, nos dimos cuenta que la afición se entrego al máximo, nos apoyó hasta el ultimo minuto creyó en nosotros y lo único que queremos decirles es que no nos abandonen que de verdad los necesitamos porque hoy marcó la diferencia hoy sentimos ese apoyo de la afición y nosotros dimos todo, salimos fundidos, hicimos todo para ganarlo y no nos está alcanzando y nosotros queremos decirle a la afición que la siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen y estén con nosotros y el equipo los necesita. Hemos hablando mucho y es aparte suya es un extra y nos motiva a dar todavía más y a dejar el alma en la cancha”.

