¡Aguas Chivas! Jugadores que se pueden ir libres si no los renuevan cuanto antes

Al finalizar el Torneo Apertura 2021 que está a menos de un mes de iniciar, las Chivas de Guadalajara tendrán problemas si no aceleran las negociaciones con varios futbolistas para renovarlos a partir de este 1 de julio en busca de que no se vayan libres al empezar el 2022, sobretodo si son piezas claves en el esquema de Víctor Manuel Vucetich.

Cuatro son los jugadores del Rebaño Sagrado que concluyen su contrato en diciembre del presente año, quienes de no llegar a un acuerdo para extenderlo a partir de este 1 de julio, tendrían la posibilidad de marcharse sin que el Club Guadalajara reciba un solo peso de su transferencia a otra escuadra, lo cual no sería una buena noticia en este momento donde la estabilidad económica es lo que menos puede presumir el cuadro tapatío.

Jugadores de Chivas que terminan contrato en 2021

Oribe Peralta

El delantero de las Chivas, de 36 años de edad, busca retomar algo de ritmo con el Club Deportivo Guadalajara tras dos años sin mucho que ofrecer, más que un desempeño notorio en la serie de Cuartos de Final de la Liguilla del Guard1anes 2020 en el que repartió una asistencia y exhibió mucho empeño ante su ex equipo: América. En caso de no confirmar su retiro, en las oficinas rojiblancas no renovarán su vínculo y también se convertirá en agente libre una vez se termine la vigencia de su contrato.

Miguel Ponce

El lateral izquierdo de las Chivas, de 32 años de edad, se ha afianzado como un titular indiscutible para Víctor Manuel Vucetich, quien lo han conservado como una pieza clave por encima de otros elementos más jóvenes o emergentes en la plantilla, como: Alejandro Mayorga o hasta el mismo "Chicote" Cristian Calderón, por lo que de conservar ese ritmo, potencia física y alta competitividad exhibida, sería uno de los renovados para el próximo 2022.

Hiram Mier

El defensor central y segundo capitán del Guadalajara, de 31 años de edad, se ha erigido como uno de los baluartes en la zaga rojiblanca como heredero de esa garra tapatía que en el pasado reciente se presentaron con Carlos Salcido o con Jair Pereira, por lo que sería el indicado de traspasar la estafeta al joven canterano Gilberto Sepúlveda para extender esa cadena de identificación con la playera rojiblanca. Su renovación debe ser casi un hecho, pero también dependerá de su rendimiento en este Apertura 2021 donde volverá luego de una lesión en la rodilla y una serie de errores que le costaron caro a Chivas.

Jesús Molina

El mediocampista defensivo y capitán titular de las Chivas, de 33 años de edad, está considerado como una de las piezas claves dentro del vestidor rojiblanco y también dentro del campo como el mensajero del cuerpo técnico que lidera Víctor Manuel Vucetich, por lo que de no existir algún cambio intempestivo en el banquillo, su renovación y futuro retiro en el redil parece inminente. La directiva ya le busca un relevo generacional a su titularidad, para que en esa competencia interna también se instruya con los conocimientos de líder en el redil.