Chivas es un equipo que está constantemente en el ojo del huracán debido a la trascendencia que tiene en México e incluso otros países; sin embargo, un ex director técnico y que resultó campeón con el Guadalajara aseguró que fue traicionado durante su estadía en el banquillo rojiblanco, aunque dejó en claro que no guarda rencores y todo quedó en el pasado.

José Manuel de la Torre, estratega que consiguió el título en el Apertura 2006 con el Rebaño y que en 2015 concluyó prematuramente su segundo ciclo en la escuadra rojiblanca, recordó que su despido fue sorpresivo pese a las cláusulas que tenía su contrato, todo esto para gestar la llegada de Matías Almeyda, misma que fue orquestada por José Luis Higuera.

“Desde luego, porque el proyecto, los objetivos estaban muy claros. Estaban escritos en mi contrato, lo que podía pasar, cómo podía pasar y los procesos que íbamos a soportar para seguir adelante en lo que se había armado. Se truncó muy rápido. Les dije: ‘no hay problema, para eso está mi contrato’. Por dónde viene y cómo viene, ya lo sabía desde la fecha 2 cómo venía todo. Cuando lo hice ver me dijeron que estaba loco y la gente sabe quién fue y no hay problema”, declaró en TUDN.

El ’Chepo’ regresó en el 2014 al Guadalajara con la misión de erradicar los problemas de descenso, situación que ayudó a ir solventando, además de llegar a Semifinales en el Clausura 2015 y dejar al Rebaño en la segunda fase de la Copa Mx en el Apertura 2015, misma que conquistó el ‘Pelado’ unas semanas después de su salida.

¿Volvería a dirigir a Chivas?

José Manuel de la Torre aseguró que pese a la fuerte diferencia que tuvo con la entonces directiva del Rebaño, estaría dispuesto a volver al redil en algún momento de su carrera: “nunca me he cerrado las puertas de ningún lugar. Puedo salir molesto, me he quedado callado, me he aguantado las cosas, pero el jefe es el jefe y si se equivoca, ni modo”, culminó.

