El estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, finalmente concretó la tarde de este jueves la tan esperada, seguida minusciosamente y ya casi novelesca renovación de su contrato hasta diciembre de 2024 y lo hizo nada menos que entre las abarrotadas vitrinas del museo rojiblanco en el Estadio Akron, donde aprovechó la ocasión para lanzar una emotiva promesa con la que ilusionó aún más a los chivahermanos.

El plantel prinicipal del Rebaño Sagrado se prepara esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a su próxima presentación: frente a los Pumas de la UNAM en el Gigante de Zapopan, correspondiente a la reclasificación a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 "Grita México" de Liga MX y que noticia más motivadora para encarar este encuentro que la extensión contractual de su atacante estrella.

Vega, luego de estampar su firma en el contrato que extiende su vínculo con las Chivas hasta 2024, reconoció sentirse "totalmente agradecido. Primero, con Amaury (Vergara) que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar, Ricardo (Peláez) también, que en todo momento me brindó su apoyo, en todo el tiempo de las negociaciones estuvo al pendiente de mi y agradecerle a la afición, que tanto me ha mostrado su apoyo, me ha arropado de la mejor manera y muy contento, feliz de poder anunciar mi renovación con este club que tanto me ha dado. Estoy agradecido y seguro que, junto a mis compañeros, vamos a poder lograr un campeonato más a esas vitrinas".

Alexis Vega renovó su contrato hasta diciembre de 2024 (Chivas)

El delantero, durante la transmisión en vivo a través del canal oficial de las Chivas en Youtube, aseguró que "primero pienso en el Club Guadalajara, que es el que me abre las puertas para ir a Selección y bueno, estoy muy ilusionado de seguir estando acá en esta institución, que desde el día uno hasta la fecha, siempre me han tratado de la mejor manera y trataré poner mi granito de arena, matarme en cada entrenamiento, en cada partido y darle muchas alegrías a la afición que tanto se lo merece".

Alexis Vega renovó su contrato a través de una transmisión en vivo por Youtube

Vega, al ser consultado sobre el significado de las Chivas en su vida, aseveró que es un amor que ha ido creciendo y señaló que "significa gran parte de mi corazón. Le he tomado muchísimo cariño a este gran equipo. No te puedo decir más, solo decir que estoy muy contento, muy feliz y que voy a representar esta camiseta como se lo merece".

