El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Víctor Guzmán, platicó la noche del sábado tras el empate 1-1 con Pachuca aún sobre el césped del Estadio Hidalgo con la transmisión oficial del partido y reaccionó de forma emotiva al recibimiento que le dieron los Tuzos a su vuelta, el golazo que selló la ley del ex y la posibilidad intempestiva que le otorgaron de ser líder del equipo rojiblanco.

El portentoso volante del Rebaño Sagrado se mantuvo el sábado como capitán inamovible en la alineación estelar que presentó el entrenador Veljko Paunovic en la Bella Airosa, donde fue recibido con un acto protocolar a su regreso tras ser campeón del pasado Torneo Apertura 2022 con los Tuzos y le hicieron entrega de un palco en el inmueble hidalguense, previo al pacto firmado en esta Jornada 6 del Clausura 2023 de la Liga MX.

El Pocho Guzmán platicó en exclusiva con la transmisión oficial del partido a cargo de la cadena FOX Sports y se confesó "muy contento por ese recibimiento, pulso a pulso trabajé para eso, siento que me lo gané. No es fácil quedar campeones un par de veces en alguna institución y bueno, del gol qué puedo decir, fue un bonito gol, a mi me hubiera gustado quedarnos con los tres puntos, pero bueno, se destaca el funcionamiento de todo el equipo".

El capitán de las Chivas, aún sobre el césped del Estadio Hidalgo, reaccionó al gafete rojiblanco tras la paridad y se refirió al cuerpo técnico de Veljko Paunovic al reconocer que "no esperaba tanto, tanta confianza más que nada. Siento que me la iba a ganar poco a poco, pero bueno, ahora que se brindó esta confianza, aprovecharla y siendo un líder dentro del campo, corriendo, teniendo la oportunidad que se esta presentando".

Víctor Guzmán reaccionó a su capitanía en las Chivas (IMAGO7)

El canterano de las Chivas y exfigura de los Tuzos también reaccionó a su regreso al redil y aseveró sentirse "muy contento, también me lo gané (vestir la playera del Guadalajara), porque para poder esta aquí sabemos que no cualquier jugador llega, así que me encuentro muy feliz en esta etapa de mi vida y voy a defender a muerte los colores, cuando me tocó hacerlo aquí (Pachuca), me veían en cada partido, que me podían salir o no las cosas, aunque siempre con honor y con profesionalismo defendía la camisa".

