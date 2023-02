El delantero titular de las Chivas de Guadalajara, Daniel Ríos, aseguró en una entrevista exclusiva publicada este sábado que será todo un reto marcarle a los Tigres UANL en la visita al Estadio Universitario de Nuevo León, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2023, aunque necesitará anotar de forma constante si desea ser figura en la Liga MX como lo hizo en la Major League Soccer (MLS) en la pasada temporada.

El atacante canterano del Rebaño Sagrado se confesó motivado en su retorno al redil y más aún después de su debut goleador la pasada semana en la victoria 1-2 sobre Pumas UNAM en Ciudad Universitaria. En una plática con la cadena TUDN desde Verde Valle, afirmó que "yo en Estados Unidos me di a conocer, mi nombre ya lo conocían los fans, los equipos, los jugadores, hice muy buenas amistades. Tenía muy poca participación acá en México".

Ríos, durante la amena entrevista exclusiva con la cadena TUDN, añadió que "probablemente mucha gente de Chivas se acuerde de mí, pero fuera de Chivas a lo mejor no tanto, porque no tuve esos minutos que cuando estaba chavo quería". El ariete, que anotó una docena de goles en la MLS, argumentó que "yo no busco forjar mi nombre, yo estoy buscando tener muy buenas temporadas y campeonar. Quiero ver este equipo y a mis compañeros salir campeones, todos felices celebrando con la copa".

El delantero del Guadalajara habló con el periodista Erick López, reportero de TUDN, previo al duelo sábatino con los Tigres del Chima Ruiz en el Estadio Universitario y analizó que "es un equipo que se conoce muy bien, que tiene mucho tiempo jugando juntos a pesar de que acaban de cambiar de entrenador. En casa son muy fuertes, la afición los apoya mucho, pero para mí en lo personal es un reto y lo asumo con mucha emoción". Daniel Ríos -acto seguido- advirtió al rival de turno y tras estrenarse como goleador, refirió que "me da mucha ilusión poder ir allá y ganarles. De verdad vamos a ir con toda la mentalidad de salir con los tres puntos. Sabemos que Tigres viene muy bien en el torneo. Tengo muchas ganas de ganar ahí en el Volcán".

Ríos debutó como goleador en la pasada fecha para vencer a Pumas (IMAGO7)

Ríos, después de las lesiones de José Juan Macías y Alexis Vega, se convirtió en el jugador en punta para el cuerpo técnico de Veljko Paunovic con cuatro apariciones en la alineación inicial de los últimos seis partidos, por lo que espera seguir respondiendo a la confianza con goles y reconoció que "yo vine aquí con ganas de jugar, de sobresalir, de hacer bien las cosas. Que el equipo esté en puestos altos, que luchemos por el campeonato y es lo que estamos haciendo".

