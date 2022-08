El atacante de las Chivas de Guadalajara, Roberto Alvarado, ya le empezó a sentir el peso a la playera rojiblanca en todas sus facetas y brindó una épica definición de ello, durante una entrevista exclusiva este miércoles, previo al venidero Clásico Tapatío del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y también reconoció el sentir del vestidor por la crisis deportiva que atraviesa el equipo, derivada de una intensa sequía goleadora.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, en la que forma parte el volante, cumplió este miércoles con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente al club Atlas en el Estadio Akron, en una nueva edición del apasionante derbi jalisciense, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2022, con la imperante misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

ver también La triste realidad de Gael Sandoval al ser despreciado por Chivas

El Piojo Alvarado, durante una entrevista exclusiva este miércoles vía telefónica con Marca Claro, reconoció que "estamos en una situación bastante complicada, no hemos ganado, el último partido lo perdimos y es algo que nos preocupa a los jugadores, al cuerpo técnico, obviamente, pero confiamos en nosotros y en que podemos revertir las cosas. Esperamos y tenemos fe que el sábado podamos hacer un gran partido, podamos ganar y de ahí, pues retomar esa confianza que nos ha hecho mucha falta en estas jornadas".

El mediocampista del Club Deportivo Guadalajara aseguró que no se esperaban un arranque tan adverso de torneo y refirió que "lo que hablamos fue iniciar bien y mantenernos bien. Hoy por hoy no es así, pero hemos platicado que tal vez no llegamos a la mitad del torneo, pero creo que podemos apretar, tratar de buscar nuestra mejor versión como equipo. Obviamente, el entrenador nos da las herramientas y al final, el torneo te permite poder apretar y estar en una fase de Liguilla, que la idea no es entrar en repechaje, sino directo a Liguilla y nosotros somos los únicos que podemos revertir la situación".

Alvarado, definió vía telefónica a Marca Clara, que "creo y por lo que he visto, la playera de Chivas sí pesa bastante y obviamente, cuando las cosas no van bien, pues realmente pesa más. Y al final cuando tienes una afición que exige bastante, que siempre quiere buenos resultados, pues quizás a algunos (jugadores) les pasa que se dejan llevar por el mal momento, porque -obviamente- no es un ambiente tan positivo alrededor del club, porque siempre creo yo se habla muy mal de Chivas". Agregó que "si bien no es poner excusas, me siento bien, quizás este torneo no me ha ido como había querido, pero siento que debo seguir trabajando y conseguir lo que quiero acá en Chivas y no voy a dejar de pelear, ni dar mi 100 para poder cumplir mis objetivos personales y grupales, obviamente que me gustaría ser campeón aquí en Chivas, pero sé que esto es del día a día y sé que en algún momento se va a dar".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas: Rebaño Pasión

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!