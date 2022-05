Alexis Vega hizo un llamado a la afición para unirse y dejar de abuchear a algunos de sus compañeros. Durante el semestre, los seguidores del Guadalajara se han manifestado contra jugadores como Ángel Zaldívar o César Huerta, por lo que el ‘10’ rojiblanco pidió que apoyen a todos por igual.

“Eso siempre se va a hablar, la afición está para exigir y nosotros para demostrar. Estamos en una gran institución y tenemos que pensar en eso, queremos pedirle a la afición que nos apoye en todo el momento. En el estadio hemos observado que han abucheado a uno o dos compañeros y si abuchean a uno, nos abuchean a todos. Que pongan de su parte, jalemos todos parejos y si así va a ser, pronto vamos a conseguir ese añorado título”, declaró en conferencia.

ver también Otro jugador que ya no usaría nuevamente la playera de Chivas

Acerca de su renovación, el ‘10’ del Guadalajara aseguró que aún tiene el sueño de jugar en Europa, pero está concentrado cien por ciento en el Rebaño, además de explicar que no tiene ninguna intención de jugar en cualquier otro equipo de México que no sea el rojiblanco.

Encuesta ¿Hasta dónde llegará Chivas en este Clausura 2022 tras 4 triunfos en fila con Ricardo Cadena? ¿Hasta dónde llegará Chivas en este Clausura 2022 tras 4 triunfos en fila con Ricardo Cadena? Podemos llegar al campeonato Semifinales Cuartos de Final Repechaje YA VOTARON 2508 PERSONAS

“Sería un error mío pensar o haber firmado en irme a Europa. Si firmé es porque quería estar acá. El sueño sigue intacto, dese que tengo uso de razón, pero jugando bien aquí, Chivas me va a catapultar para irme a un equipo importante en Europa. Se hizo un contrato con cláusulas importantes. Chivas es trampolín para ir a Europa, uno nunca piensa jugar en otro equipo de México estando en este gran club. No hay ninguna traba, estoy feliz acá y si es en México, en Chivas me quiero quedar”, puntualizó.

Sin resentimiento con Pumas

“Enfrentamos a un equipo complicado, sabemos que vienen dolidos. Nosotros trabajamos para ese partido, no estamos pensando ni en la Liguilla, tenemos esta final el domingo. No tengo nada en contra de ellos, fue una decisión que debieron de tomar, estaba chico, me llegó el dolor en ese momento, pero estoy enfocado, en seguir haciendo buenos partidos”, concluyó Alexis.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!