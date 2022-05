En el Rebaño están conscientes de que si no avanzan el domingo contra los felinos las cuatro victorias en fila serán solamente una anécdota más.

La racha de cuatro triunfos en fila no ha alterado la concentración de Chivas, ya que en el interior de la plantilla rojiblanca están conscientes de que están por disputar los duelos más complicados e importantes del semestre, por lo que si no ganan este domingo a Pumas, no servirá de nada ese espectacular cierre de torneo que tuvieron con Ricardo Cadena al frente.

“Ha sido algo importante para el grupo, era necesario tener victorias consecutivas. El partido del domingo será el más importante, si no se logra seguir avanzando, se quedarán ahí esas victorias. Tenemos que seguir reafirmando el buen momento del equipo”, aseguró el guardameta del Rebaño, Miguel Jiménez a Marca Claro.

El ‘Wacho’ sabe que no deben caer en excesos de confianza por enfrentar a un Pumas herido por haber perdido la Final de la Concachampions, por lo que deben estar concentrados en corregir sus propios errores para mantenerse con vida en la competencia en este Clausura 2022.

“Chivas siempre tiene que estar peleando. Queremos al mejor Pumas, pero tenemos que seguir haciendo las cosas que hacemos bien y corregir detalles que surgen. Vamos a dejarlo todo el domingo, tenemos esa hambre se seguir trascendiendo como grupo y en lo personal”, concluyó Jiménez.

¿Qué sigue para Chivas?

El Rebaño está en la recta final de su preparación de cara al partido contra Pumas en donde paulatinamente se han ido reintegrando varios elementos que estaba ausentes por lesión, por lo que Ricardo Cadena contará con más armas para poder enfrentar a los felinos el próximo domingo en la cancha del Estadio Akron.

