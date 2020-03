La innecesaria aclaratoria de Briseño a su opinión de reducirse el sueldo

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, publicó este miércoles una historia en su cuenta certificada de Instagram para aclarar una declaración suya que fue sacada de contexto y que se viralizó por descartar una reducción de su salario, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19 que mantiene a Jalisco en cuarentena preventiva.

El mensaje del central del Rebaño Sagrado apareció después que se malinterpretara una parte de sus declaraciones durante la video conferencia del martes, que organizó el club tapatío y reconoció que ha realizado inversiones para su futuro y por su familia, por el que aseguró que su salario actual es ajustado.

El "Pollo" Briseño refirió que "cuando digo: me estoy endeudando, es porque invertí en cosas, en inmuebles, en mi casa, en terrenos, en departamentos, etc. En muchas cosas que he invertido mi dinero, entonces no es que me estoy dando una vida de más de la que no puedo vivir, no. Estoy creando un patrimonio para que en mi futuro pueda tener para vivir, crear -ahora sí que- una estabilidad de mucho tiempo".

El zaguero rojiblanco señaló "a la gente -perdonenme que lo diga así- que dice que yo me olvidé, que soy un tonto, que no sé qué, te voy a decir: invertí, es la palabra, invertí en cosas que necesito pagar. Entonces, esas personas que le compré la casa, que les compré terrenos, que les compré departamentos y todo tipo de cosas, no me van a decir: ah, te las deduzco, te las bajo, te las reduzco para que puedas pagar tus cosas. No, ellos tienen que seguir pagando albañiles, tienen que seguir pagando a los que hicieron las cosas y seguir su vida normal. Yo al final de cuentas sé la crisis que hay, pero yo tengo mis cosas que hacer y no me endeudé, estoy invirtiendo el dinero para que entiendan mejor".

El Club Deportivo Guadalajara que encadenó su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se mantuvo por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.