El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, sufrió la noche del sábado una insólita expulsión después de finalizado el compromiso y tras la derrota 2-1 ante el club América, aún sobre el césped del Estadio Azteca, luego de ir a encarar al árbitro central Adonai Escobedo y quien le mostró una tarjeta roja que causó conmoción y sorpresa entre los rojiblancos, en la transmisión en vivo y en todos.

El portentoso volante de salida del Rebaño Sagrado reapareció en la alineación del director técnico Ricardo Cadena para esta edición del legendario Clásico Nacional del futbol mexicano, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, que se definió desde temprano con los goles de Henry Martin (4') de penal y Alejandro Zendejas (50'). Cristian Calderón (60') descontó en el marcador del partido, que desde ese momento estuvo cargado de polémicas arbitrales y que derivaron en el desahogo de Beltrán, una vez se terminó.

ver también Leyendas explotaron contra el arbitraje

El Nene Beltrán, una vez que el juez central Adonai Escobedo silbó el final del partido, fue a recriminarle sus polémicas decisiones y se vio sorprendido con una tarjeta roja directa como respuesta a sus reclamos. Una expulsión que dejó atónito a todo, desde a los comentaristas de la transmisión televisiva en vivo, como a muchos de los presentes, sus compañeros de equipo y hasta a su entrenador, quien lo reveló en la conferencia de prensa.

Ricardo Cadena, técnico del Rebaño, describió el momento y refirió que "me encontraba en dirección a buscar el arbitraje al término del partido, me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán, porque no es un tipo que encare y que se comporte mal, me extraña y se me hace exagerada la expulsión, sin saber qué es lo que hayan comentado con el árbitro. Esto va a ser la palabra del árbitro contra la del jugador".

El timonel del Club Deportivo Guadalajara agregó que "del arbitraje, nuevamente, ustedes juzguen las sanciones, hay una imagen muy clara en redes sociales y ustedes son los que tienen que juzgar. Dije que yo del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible. Yo no la pude ver hasta ahora y no entiendo por qué no fueron a revisarla".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!