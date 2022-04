Oswaldo Sánchez, leyenda de la portería en las Chivas de Guadalajara, reaccionó de manera intensa la noche del domingo a la insólita bronca que armó Antonio Briseño con César Huerta tras el empate 1-1 con Toluca en pleno césped del Estadio Nemesio Diez, un partido de la pasada Jornada 13 del Torneo Clausura 2022 "Grita México" de la Liga MX.

El plantel principal del Rebaño Sagrado regresó este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para comenzar de manera desesperada la preparación de su próximo compromiso: frente a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron, un duelo reprogramado de la Jornada 12 y que empezará a definir el futuro de los rojiblancos en este semestre.

"San" Oswaldo, como se le conce al legendario ex portero de la Selección Mexicana y del Guadalajara, opinó la noche del domingo en el programa La Jugada que transmite el Canal de las Estrellas y refirió que "me van a tildar de loco, pero me gustó este Chivas que fue a la Bombonera del Toluca, porque a pesar de la expulsión, me parece que fue un equipo propositivo, que buscó siempre el arco rival aún con un hombre menos y en ese sentido, es algo que el ADN de Chivas te exige. Es cierto, te terminan empatando en el último minuto con un golazo, pero creo que esta propuesta es interesante ¿El tema? Es que se queda en el décimocuarto lugar con 14 puntos y está fuera de zona de repechaje".

El actual analista televisivo de la cadena TUDN, en cuanto a la bronca que generó Antonio Briseño en el banquillo del Guadalajara tras el empate de Toluca en el Estadio Nemesio Diez, reaccionó de forma inesperada y afirmó que "mucha gente me criticará por lo que voy a decir, pero en un equipo cuando los resultados no se dan, esto está bien que suceda de repente. Que haya sangre caliente, que haya gente que reclame y ojalá esto sea una evidencia positiva, para que mejoren. Lo que me gustó de este juego, fue esa propuesta ofensiva de Chivas".

Oswaldo Sánchez, para culminar su intervención en el compacto del programa La Jugada en el Cana de las Estrellas, extendió una petición al actual director técnico del Guadalajara sobre la presencia de José Juan Macías en su alineación a futuro y le exigió: "Marcelo Michel juega con un nueve nominal, por favor. Ni Angulo, ni Vega, ni el Piojo Alvarado pueden dar esa profundidad y ese punch al equipo".

