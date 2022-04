Las arcas de las Chivas de Guadalajara atraviesan momentos adversos y desde la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva, sus fichajes recientes han sido más gasto que acierto, por lo que los recursos no alcanzan para complacer a Alexis Vega en su renovación.

Las arcas de las Chivas de Guadalajara atraviesan momentos adversos, debido a la recesión que causó la pandemia del coronavirus, pero también desde la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva de la institución, pues sus fichajes han constituido más gasto a la organización que aciertos deportivos o económicos, por lo que los recursos no alcanzan para complacer al atacante Alexis Vega en la negociación de su renovación con el equipo.

El plantel principal del Rebaño Sagrado regresa este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para comenzar a preparar su retorno a la acción con el próximo partido: el sábado 9 de abril, frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en el marco de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y que marcará el inicio de una agenda de seis encuentros en un lapso de 20 días hasta culminar el calendario del semestre.

Peláez llegó a las Chivas en diciembre de 2019 y tras su presentación, fichó a un grupo de ocho futbolistas con los que se esperaba sacar al Club Deportivo Guadalajara del letargo en el que venía sumido tras la salida de Matías Almeyda de la dirección técnica y que comenzó con el desastre en el Mundial de Clubes de 2018.

El regreso de José Juan Macías tras una cesión en León, se sumó a los fichajes de Jesús "Canelo" Angulo y Cristian "Chicote" Calderón, los únicos que se mantienen en la plantilla, pues Uriel Antuna fue enviado a Cruz Azul (en cambio por Roberto Alvarado), José Madueña se marchó libre a Tepatitlán, José Juan "Gallito" Vázquez (Tijuana) y Alexis Peña (Necaxa) fueron cómplices en el caso de Dieter Villalpando y fueron marginados del equipo, Víctor Guzmán abandonó el redil, en un extraño dopaje y volvió a los Tuzos.

El alto mando del Rebaño Sagrado no ha podido llegar a feliz término en la negociación con Alexis Vega para acordar su renovación, por no poder complacer la petición salarial del atacante, quien pretende ser el mejor pagado en la nómina. Las arcas rojiblancas se encuentran muy limitadas, pues aún tienen deudas pendientes, pero suman un ilógico gasto en la actualidad con el pago de salarios a futbolistas que ya no están en su nómina, pero son dueños de sus fichas.

Uno de los refuerzos que llegó a Chivas en la era Peláez fue el defensor Alexis Peña, catalogado como el peor fichaje en la historia del club tapatío pues jamás debutó con el primer equipo y solo vistió la playera rojiblanca con la Sub20. El central fue marginado del plantel por la indisciplina que lideró Villalpando. Sin embargo, la ficha sigue perteneciendo al Rebaño y la única forma de mantenerlo alejado era seguir pagando su salario (de 6.5 millones pesos, según el portal especializado Salary Sport) en otro club, como ya ocurrió con Cruz Azul y ahora con Necaxa. Un gasto notorio que impide la extensión del contrato de Alexis Vega.

