La potente frase de Cristian Calderón sobre la afición de las Chivas de Guadalajara: Después de haberme puteado, ahora me agradecían

El polivalente jugador de las Chivas de Guadalajara, Cristian Calderón, habló en una entrevista exclusiva con su característica sinceridad y lo hizo sobre las críticas que le acompañan por ser parte de uno de los equipos más importantes de México y aprovechó la ocasión para lanzar una potente frase que impactó a la afición chivahermana, publicada este lunes a su regreso de los Estados Unidos.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado regresaron la tarde del domingo a la Perla Tapatía tras cumplir con el Tour Rebaño 2022 que incluyó un par de partidos de preparación: frente a Santos Laguna (3-1) en Salt Lake City y contra Atlas (0-1), una edición del Clásico Tapatío en Chicago. Los rojiblancos deberán reportar de vuelta esta semana en Verde Valle para trabajar los últimos 10 días de la pretemporada en dejar todo a punto para el debut en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX, programado para el sábado 2 de julio.

Chicote Calderón se mostró agradecido con su vertiginoso crecimiento en Chivas y aseveró que si antes le reclamaban por su nivel, ahora agradecen su entrega y fue bastante sincero al referirse al punto durante una entrevista exclusiva con la cadena TUDN, luego de revelar que "a mí me gusta que hablen de mí, pasaba hace tiempo con aficionados de Chivas, al final me dio para arriba y terminé jugando".

Calderón pasó a ser parte de la plantilla estelar de Chivas en el pasado Clausura 2022 (IMAGO7)

El polivalente lateral izquierdo, que también puede desempeñarse como volante o extremo por esa misma banda, agregó en su intervenció que "lo dije: agradecido, porque el doble de la gente que me tiraban, después de haberme puteado en el estadio o mensajes, esas mismas personas me agradecían el esfuerzo, eso es lo que me gusta".

Calderón recalcó que el plantel rojiblanco se encuentra unido y motivado para iniciar el torneo Apertura 2022, el próximo sábado 2 de julio y señaló que "lo único que se habla de nosotros son cosas negativas, es lo que atraemos por ser Chivas, es lo que nos toca, pero estamos para cambiar eso, el torneo pasado lo hicimos muy bien y este será muy diferente. Tengo mucha confianza en mis compañeros y cuerpo técnico, en mí, sé que vamos a hacer grandes cosas. Te decía que estaba pasando por un buen momento y trabajaré para ser mejor".

Calderón aseguró que el plantel está unido y concentrado para el Apertura 2022 (IMAGO7)

