Para Veljko Paunović recordar a Matías Almeyda lejos de ser una incomodidad representa un halago porque saben que el legado del argentino sigue fresco en la memoria de los aficionados, quienes pudieron disfrutar de cinco títulos en siete finales durante los dos años y medio que estuvo en el banquillo, pero el timonel serbio afirmó que el único compromiso es escribir su propia historia.

El técnico del Rebaño Sagrado ya había tocado el tema de Almeyda el día de su presentación y sonaba muy lejano que su trabajo pudiera compararse con lo que hizo el argentino, quien llegó en el 2015 y se fue en el 2018 en medio de muchas críticas para la dirigencia encabezada en ese entonces por Jorge Vergara y José Luis Higuera.

Sin embargo, Paunović no tiene recelo a la hora de aceptar que lo hecho por el Pelado es un reto complicado de igualar, pero su trabajo es el único que hablará por sí solo, con lo cual espera seguir por buen camino para mejorar los resultados que acumulan hasta el momento con 18 unidades producto de cinco triunfos, tres empates y una sola derrota.

Paunović recuerda el legado de Matías Almeyda en Chivas

“Para mí tiene su legado aquí y es alguien a quien admiro, lo que tengo que hacer es trabajar mucho para perseguir mi propio legado. Es un orgullo que haya gente que lo vea así y sé que ni he alcanzado nada, por lo tanto quiero ser consistente en perseguir mi legado con mi grupo de jugadores, con la nueva dirección deportiva. Es para mí es un reto tremendo y también me gusta que tengamos el apoyo de la gente y que se vayan fijando en que haya mejoras. Seguimos trabajando siempre preparados para el siguiente partido y no va a ser fácil, esto no lo es por mucho que uno desea facilitar las cosas, uno tiene que trabajar y para eso estamos aquí”, comentó el timonel serbio en conferencia de presas este miércoles.

Sobre el duelo del próximo sábado contra Santos Laguna en el Estadio Akron, el técnico de Guadalajara afirmó que el siguiente objetivo es fortalecerse en casa donde han jugado tres partidos y solamente han logrado un triunfo que fue contra Tijuana: “Creo que ahora lo que tenemos que hacer es hacernos fuertes en casa. Eso es lo que nos falta y seguir cosechando buenos resultados fuera y más porque quedan más juegos en casa. Todos los buenos equipos son fuertes en casa, es nuestro siguiente objetivo y para eso necesitamos que rememos en la misma dirección”.

“Queremos replicar esos momentos de unión entre la afición y el equipo constante, antes del partido, durante el partido. Ocurren cosas, podemos conceder cosas, pero cuando queda tiempo para remontar, hacerlo. Lo hicimos ante Tijuana. Quiero que todos seamos partícipes y seamos el viento que abra las alas al momento que necesitemos a la afición. De nuestra parte vamos a seguir con el carácter, y nuestra afición demanda buen juego, pero buscamos esa constancia, unión, antes y durante el juego”,abundó el entrenador rojiblanco.

