Bien dicen que la competencia interna es el mejor de los problemas para un técnico, pero a lo largo de la historia también hay futbolistas que no logran tomar con madurez el hecho de estar en la banca esperando una oportunidad, tal y como ocurrió con Guillermo el Campeoncito Hernández, quien se fue de las Chivas de Guadalajara por agredir al entonces entrenador Ricardo Tuca Ferretti.

El defensor e hijo de uno de los integrantes del campeonísimo del Rebaño Sagrado, tuvo que soportar el hecho de perder la titularidad con Joel el Tiburón Sánchez, pero esta situación nunca fue de su agrado y empezó a tomar una actitud reprobable que finalmente le costó salir del equipo más importante del futbol mexicano en 1997, justo después del título que obtuvieron en la mítica Final donde se impusieron a Toros Neza 6-1 con un global de 7-2.

Sin embargo, no todos los integrantes de esas Chivas la pasaban muy bien, como fue el caso de Guillermo Hernández, quien perdió el respeto por el Tuca Ferretti, incluso en la Liguilla donde en lugar de disfrutar lo que estaban haciendo sus compañeros, se dedicó a darle ‘coscorrones’ al estratega, quien finalmente se dio cuenta de la situación y unos meses después decidió abrirle las puertas para que se fuera de la institución.

Tuca Ferretti lo corrió de Chivas por agredirlo

"El Tuca descubre al Tibu en la central y ya no me dejó jugar. Yo había jugado, entró el ego y decía que yo debía estar jugando, no lo merecía en ese momento, pero como jugador te vale madres. Aquellas Chivas volaban en el 97 cuando fuimos campeones, pero yo era arrogante, aunque Claudio y el Tibu volaban en la central”.

"Había gran comunión en el grupo y los goles los iban a festejar con el Tuca en la banca. En esos festejos, yo encabronado en la banca porque no jugaba, saltaba y le daba coscorrones al Tuca. Pasaron una, dos jornadas, hasta que Tuca, muy inteligente, decidió programar una actividad en la que íbamos a ver un video diferente. Resulta que ese video era de nosotros los de la banca viendo cómo festejábamos los goles y justo se ve mi mano dándole el madrazo”, indicó el Campeoncito Hernández en entrevista con el periodista David Medrano.

