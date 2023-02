En el Club Guadalajara no cualquiera entra tan rápido en el corazón de los seguidores como lo ha hecho el entrenador Veljko Paunović, quien con base en su trabajo dentro de la cancha le ha respondido a la perfección a la afición, pero esta conexión ha sido mutua, ya que el timonel también se ha sorprendido por la enorme pasión con la que viven los partidos de los rojiblancos.

El técnico del Rebaño Sagrado conoce de sobra lo que es el apoyo del público, pues en Serbia también se dan momentos de mucha intensidad en las gradas, además de que como jugador militó en el Atlético de Madrid donde el futbol es una forma de vida, pero se dio un momento culminante que dejó anonadado al estratega de los tapatíos.

Aunque Paunović ya tenía una idea de que Chivas es el equipo más importante del futbol mexicano, se convenció de ello en el momento que visitaron la capital del país y los fans se presentaron en el hotel de concentración para darles una serenata a los jugadores y cuerpo técnico, además de cánticos y un respaldo que lo dejó asombrado, por lo cual ahora ya nada le sorprende y con mayor razón sabe del compromiso que tiene para mantener al equipo en los primeros lugares de la clasificación general.

Paunovic está sorprendido por los chivahermanos

Guadalajara no defraudó en aquella visita a los Pumas de la UNAM y se llevaron la victoria 2-1, mismo marcador con el cual vencieron la semana anterior a los Tigres en el Volcán y ahora van por Santos Laguna en el Estadio Akron este sábado 4 de marzo. Cabe recordar que en casa los rojiblancos solamente han ganado un partido de tres posibles, ya que se impusieron a Xolos de Tijuana, pero empataron con Querétaro y cayeron ante Toluca.

“El día que visitaron la CDMX, el técnico estaba encantado con la serenata que llevaron los aficionados al hotel de concentración, grabando videos, saludando y sonriéndole a todos. Como dice aquella canción que en todo México siempre hay un chivahermano, así le ha tocado palpar el alcance del equipo en las ciudades que ha visitado y este fin de semana Monterrey no fue la excepción. La afición se le entrega y él se deja querer. Quizá es pronto para decirlo, pero me atrevo a asegurar que desde los tiempos de Matías Almeyda, la afición chiva no se veía tan confiada como hoy. Y razones no les faltan, pues el Rebaño de Pauno está en la parte alta de la clasificación y es el mejor visitante del torneo al mantener la etiqueta de invicto fuera de casa”, fue parte de lo que publicó en su columna Sancadilla.

