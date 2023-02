El goleador de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías atraviesa una situación más que difícil, luego de la lesión en la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas otros ocho meses, pues se encontraba muy cerca de volver a la actividad por una lesión en la misma pierna, por lo cual recibió uno de los mensajes más motivantes.

El brasileño Ronaldo Nazario envió una grabación para darle fortaleza y optimismo al goleador del Rebaño Sagrado y el mismo JJ Macías se encargó de subirlo a su cuenta de Instagram, con lo cual queda claro que es momento para mandar la mayor fuerza al joven futbolista rojiblanco que suma casi un año sin jugar, debido a que en el 2022 volvió de una inactividad con el Getafe.

ver también Jugador del América se descarta para Chivas

Cabe recordar que el crack Ronaldo, fue una de las máximas figuras del futbol brasileño y tuvo muchos problemas en las rodillas, incluso en un partido con el Inter de Milán se lesionó, justo en el compromiso que marcaba su regreso a las canchas, por ello conoce de sobra lo que son este tipo de lesiones que hoy aquejan al delantero de Chivas.

“Hola JJ, ¿cómo estás? Ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, me ha pasado lo mismo y lo he superado, espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte, te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto, un abrazo”, fueron las palabras de ánimo que envió Ronaldo al delantero de Guadalajara.

Chivas vs. Tigres: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Jornada 9?

Después de la jornada doble de la Liga MX, el Guadalajara tendrá una semana completa de trabajo para ponerse a punto para visitar a Tigres en la cancha del Estadio Universitario, duelo que se disputará el próximo sábado 25 de febrero en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de TUDN y canal 5 para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos. Recuerda que puedes seguir todos los detalles en Rebaño Pasión.

